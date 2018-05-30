Первое в мире международное метро свяжет Копенгаген и Мальмё

22-километровый тоннель пройдет под проливом Эресунн и соединит столицу Дании и третий по величине город Швеции. По новой дороге будут ходить скоростные беспилотные поезда, время в пути составит около 20 минут.

Мэры двух городов заявили, что первый международный метрополитен планируется открыть к 2035 году. Стоимость проекта — около 4 миллиардов евро.

Эресуннский мост

Сейчас на поездку из Копенгагена в Мальмё по наземному мосту через пролив потребуется 35-40 минут. Запуск метро не только позволит сократить время в дороге, но и увеличит пассажиропоток между двумя городами с 1,3 миллиона человек до 2,3 миллионов.

К 2028 году Дания планирует открыть Фемарнбельтский тоннель, который свяжет страну с северной частью Германии. Установив быстрое сообщение между Копенгагеном и Мальмё, Швеция сможет разделить преимущества и экономические выгоды Фемарнбельтского тоннеля.