В Следственном комитете опровергли подозрения родителей погибшего в Первомайске подростка

— Мы продолжаем проведение проверки по факту гибели мальчика. Предварительно установлено, что погибший мальчик в компании еще нескольких жителей Первомайска отдыхал недалеко от речки, — рассказала NN.RU старший помощник руководителя Следственного управления СК по Нижегородской области по взаимодействию со средствами массовой информации Юлия Склярова . — Сотрудники полиции просто осуществляли патрулирование города. Увидев на берегу несколько компаний, они решили посмотреть, что там происходит. Ребята решили скрыться, двое из них находились на мопедах. Один из них завел мопед и уехал, а второй –не смог. Его мопед имел специальное запорное устройство, блокировку. Почему-то у него не получилось ее снять и он, передвигаясь на ногах, прошел так какое-то непродолжительное время с мопедом и упал.

Сотрудники полиции увидели, что подросток лежит, что у него нитевидный пульс и тутже вызвали скорую помощь. Также там были местные жители, отдыхающие, которые тоже подключились к этой ситуации. Полицейские положили его в свою машину и повезли навстречу медикам. Погиб мальчик уже в больнице. Он был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывали реанимационные мероприятия и по дороге, и в больнице.

В ходе проверки судебный медик сейчас предварительно нам дает заключение, в котором говорит, что он тщательно исследовал позвоночник и никаких повреждений, о которых говорят родители, не обнаружил. Предварительно остается причиной смерти отравление. Мы сейчас тщательно проверяем обстоятельства. Родителей погибшего мальчика приняла руководитель Следственного управления ЗАТО Саров на личном приеме. Они высказали ей все свои сомнения, опасения и озабоченность этой ситуацией. Выполнение проверки находится на контроле у руководства Следственного управления Следственного комитета и мы ждем итогового заключения эксперта. Соответственно, говорить о том, что никто не будет отвечать — неправильно. Пока следователи располагают такой информацией, что мальчик погиб именно от токсического отравления каким-то газом.

Также в СК сейчас идет активная работа со свидетелями. Людей, обладающих любой информацией о гибели подростка, просят связаться со следователями по телефону: 8 (831) 307-85-45, 8-920-069-63-70.