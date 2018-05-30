Аферисты освоили новый метод «развода» на дорогах

С наступлением каждого летнего сезона на дорогах страны активизируются мошенники. Причем настолько грамотно, что водители, отдавая им свои кровно заработанные, даже не догадываются, что их разводят как лохов. Как не попасть на уловки злоумышленников, разобрался портал «АвтоВзгляд»

В столичном регионе расплодились злоумышленники, пытающиеся обманным путем выманить из кармана доверчивых коллег по трафику деньги. Схема проста, как две копейки. И что самое печальное — фактически не подпадающая под уголовную ответственность.

Представьте, что вы толкаетесь в заторе (мошенники промышляют именно в пробках, а нередко сами их и инициируют), где «втыкаетесь» в обездвиженную иномарку с иностранными регистрационными знаками, рядом с которой стоит прилично одетый мужчина с канистрой и поднятой вверх рукой. Как не помочь брату-водителю, когда у того кончился бензин? А вот никак! Ибо на помощь и рассчитывает якобы попавший в беду голосующий автомобилист.

Отдать пару-тройку сотен «деревянных» чужеземцу (как правило, на авто обманщиков красуются белорусские и армянскими номера) сегодня не жалко практически никому. Но только представьте, сколько таких добрых и отзывчивых граждан проезжает мимо попрошайки. История о том, что еду из/или в соседнюю Беларусь, а до заправки в пробке не дотянул, особо сентиментальных «рулевых» пробивает даже на тысячу-полторы вновь дешевеющих рублей. А что — с каждым может случиться, да не каждый поможет. А тут бедолага еще и обещает вернуть денежки на банковскую карту или на телефон. Да только ни денег, ни бедолаги вы в своей жизни больше никогда не увидите.

Что примечательно — в правоохранительных органах уже знают о подобном способе развода, но сделать с этим ничего не могут. Привлечь к ответственности лицо, умеющее красиво говорить, невозможно. Как, впрочем, и назвать потерпевшим того, кто собственноручно отдал деньги незнакомцу, при этом не взяв расписки и не запечатлев регистрационные знаки автомобиля, которые к тому же легко могут оказаться ненастоящими.

Вот если бы на аферистов-попрошаек массово пошли заявления от жертв с указанием примет мошенников, номеров машин и описанием ситуаций, то тогда их можно было бы привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Правда, для начала обманщиков нужно поймать. Впрочем, ни полицейские, ни облапошенные водители не тратят личное время на всю эту катавасию — сумма ущерба незначительная, а значит, преступники и дальше будут разводить развесивших уши сердобольных драйверов.

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