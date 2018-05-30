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«Портал в ад»: в Ростове на Западном КАМАЗ провалился под асфальт
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«Портал в ад»: в Ростове на Западном КАМАЗ провалился под асфальт 

161.ru 7 минут назад
Фото: 161.ru
Очередной провал асфальта произошел в западном жилом массиве Ростова-на-Дону на пересечении Коммунистического проспекта с улицей Зорге. На этот раз в яме оказались колеса КАМАЗа. Очевидцы происшествия выставили фото провалившегося большегруза в Сети. Как утверждают свидетели ЧП, инцидент произошел в восемь вечера.
«Открылся очередной портал в ад», — так подписали фото авторы снимков. Пользователи отнеслись к событию саркастично и предположили, что город просто умоляет чиновников о метро и такими провалами напоминает об этом.
— Я ни на что не намекаю, но кто смотрел фильм «Дрожь земли»? Ростовское метро потихоньку открывается. Это намек нашим властям, что пора уже строить его, — написали пользователи.
Горожане отмечают, что проведение ремонтных работ не улучшает качество дорог. В последнее время жители донской столицы все чаще жалуются на провал асфальта в разных частях города.
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