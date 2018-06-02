Почему нельзя ополаскивать тарелки перед мытьем в посудомоечной машине?

Конечно, вы можете размещать грязные тарелки напрямую в посудомоечную машину, без предварительного ополаскивания. Кроме того, там и нужно делать. По мнению специалистов, тестирующих посудомоечные машины, ополаскивание непосредственно после загрузки посуды в устройство — дело совсем не выгодное.

Также специалисты отметили, что современные посудомоечные машины обладают малоизвестной особенностью. Оказывается, большинство машин сейчас оборудовано особым датчиком, который после сканирования определяет, на сколько времени запускать цикл мытья и какую использовать температуру. Даже если вы регулярно моете посуду с одними и теми же настройками, цикл мытья может отличаться, в зависимости от того, что внутри машинки.

В период сканирования датчик проверяет, сколько «рыхлой» пищи на поверхности тарелок. К ней относится соус, крошки и так далее. И в зависимости от того, сколько он ее найдет, подбирается программа для идеального мытья посуды. По словам специалистов, ополаскивая предварительно тарелки, вы только делаете хуже. Машинка не может обнаружить необходимые данные и, в результате выбирает неправильную программу. ​Почему же это так важно? Ведь чем меньше пищи на посуде, тем проще ее отмыть. На деле же так не всегда. Машика, заполненная сполоснутыми тарелками, не может обнаружить крошки и устанавливает легкий цикл, будто на тарелках ничего и нет. На самом деле посуда может оставаться «проблемной», с сухими остатками.

И если вы сталкивались с ситуацией, когда все тарелки чистые, а противень остается грязным, то причина может крыться именно в неправильной установке программы. Не забывайте также регулярно чистить фильтр в посудомоечной машине и удалять крупные куски пищи. Так вы сможете сэкономить и время, и деньги и воду.