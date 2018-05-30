Трассу Самара — Бугуруслан отремонтируют по федеральной программе

Новый асфальт — без трещин и ям. Покрытие из материала высокой прочности. На трассе регионального значения Самара — Бугуруслан идут работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Обновляется более 15 километров участка. Какие гарантии даёт подрядчик и когда автолюбители смогут полностью оценить отремонтированную проезжую часть, расскажет Владимир Маркин

На трассе Самара — Бугуруслан обновляется дорожное покрытие от Кинеля до посёлка Комсомольский. Пятнадцать единиц спецтехники укладывают нижний слой асфальта. Проезжую часть приводят в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Укладка асфальтобетонного покрытия на участке в 15,5 км идёт с начала мая. Используется высокопрочный гранитный материал с гарантией на пять лет. По завершении работ подрядная организация дополнительно проверит его на прочность и начнёт нанесение разметки.

Комплексный ремонт трассы регионального значения — особая необходимость. Восемь лет дорога страдала от трещин и ям.

Сейчас обновлено порядка 10% территории. Пока движение машин регулируется вручную, поэтому водителям придётся немного набраться терпения. Свободно ездить по новому дорожному покрытию автомобили смогут лишь в конце октября — по окончании всех работ. Укладку нижнего слоя завершат в последних числах июня. Помимо проезжей части, починят тротуары, обочины и произведут монтаж барьерного ограждения.

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируют привести в порядок более 143 километров автодорог не только регионального, но и местного значения в Самаро-Тольяттинской агломерации. На эти цели из федеральной казны и областного бюджета направлено свыше 3,5 миллиардов рублей.