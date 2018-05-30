Добро пожаловать, или Welcome to Moscow!

К чемпионату мира по футболу около пяти тысяч таксистов пройдут курсы по основам общения с иностранными туристами. 30 мая «ВМ побывала на одном из таких занятий.

Десятки автомобилей желтого цвета с шашечками на крыше выстроились в несколько рядов на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка. Почти на целый день таксисты вернулись за парты. В аудитории им выдали ручку, чистые листы бумаги и брошюру „Разговорник водителя такси“. В ней все те слова и фразы, которые облегчат общение с иностранными туристами во время поездки.

— Хэллоу, — приветствуют водителей педагоги Анастасия Сатюкова и Элиза Алоян.

Слово „здравствуйте“ наравне с добрым утром, днем и вечером первым включено в русско-английский разговорник.

Как обратиться к человеку, пожелать ему хорошего дня, сказать спасибо, извиниться — лекторы перечисляют элементарные фразы. Водители про себя повторяют слова, что-то записывают.

Первая страница разговорника пройдена. Анастасия и Элиза предлагают слушателям курса закрепить материал. В ответ ученики, немного стесняясь, начинают отвечать — на все лады и с разным произношением в зале раздается „хэллоу“. Аналогичная ситуация с фразой „велкам ту Москоу“, которая означает „добро пожаловать в Москву“. А вот с пожеланием успеха футбольной команде оказалось немного сложнее.

Правда, таксистов незнакомыми иностранными словами не испугаешь. Большинство из них давно скачали себе на смартфоны удобные мобильные приложения — переводчики с иностранных языков.

— Я практически каждый день вожу иностранных туристов, и проблем с общением у меня не возникало, — рассказывает „ВМ“ водитель с 37-летним стажем Ибад Исмаилов. — Большинство из них хоть немного, но знают русский.

Однако в период проведения чемпионата мира будут пассажиры, говорящие исключительно на английском.

— Уверен, мы найдем общий язык, и оканчивать специальные курсы для этого вовсе не обязательно, — считает Ибад. — Ведь для туриста главное — добраться из точки А до точки B. А весь маршрут отображается на экране планшета.

Хотя освоить несколько десятков новых фраз, по его словам, никогда не помешает.

Выглядеть опрятно, относиться вежливо и с уважением к пассажирам — это простые правила, которые должен соблюдать каждый водитель.

— У туристов разный менталитет, и мне важно узнать, как найти подход, грамотно выстроить общение, — говорит водитель с 20-летним стажем Вячеслав Скакун.

В такси он работает два года — в основном на территории аэропортов. Обычно иностранные гости, по его словам, расспрашивают о московской погоде.

— Обычно я отвечаю „гуд“, — с улыбкой говорит Вячеслав.

Тем временем лекторы предлагают двум водителям-добровольцам пообщаться на английском. Один должен примерить роль таксиста, второй — пассажира. Дилшод Рахимов, который все это время внимательно слушал и повторял слова за лекторами, берет на себя вторую роль. После короткого диалога — небольшой перерыв. Таксисты по привычке выходят на улицу к припаркованным автомобилям. Среди них — 32-летний Рахматджон Каримов. В салоне его авто нет ничего лишнего: планшет да бейдж с именем и фамилией.

— Узбекский, таджикский, персидский, турецкий, — перечисляет Рахматджон те языки, которыми владеет.

После перерыва водители возвращаются обратно в аудиторию. Экспресс-курс продлится восемь часов. За это время, кроме английского языка, водителям преподадут основы этикета, безопасности, законодательной базы. После им предложат пройти итоговый тест. Если все удачно, то сразу же выдается сертификат. К нему прилагается разговорник.

— Программа обучения уникальна и полностью приспособлена для водителей такси, — рассказал председатель „Транспортной ассоциации московской агломерации“ Норайр Блудян. — Обучение по ней прошли уже 1350 водителей.

К началу чемпионата сертификаты, по его словам, должны получить около пяти тысяч таксистов. Они смогут доставлять и забирать пассажиров со стадионов „Лужники“, »Спартак» , фанзоны для болельщиков на Воробьевых горах. Допуск для таксистов без специального разрешения на эти территории будет закрыт.

Кроме сотрудников такси, обучение навыкам общения с иностранцами прошли: 800 сотрудников метро, 400 кассиров, 200 специалистов Центра обеспечения мобильности пассажиров, а также 700 контролеров общественного транспорта.

Кроме того, для болельщиков будет работать кол-центр, где операторы ответят на вопросы на шести языках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Транспортный комплекс Москвы сегодня на 100 процентов готов к проведению чемпионата мира по футболу — 2018. Была проведена подготовительная работа, которая касается улично-дорожной сети, общественного транспорта. Проводим обучение таксистов, а также сотрудников метрополитена, кассиров, контролеров. Уверены, Транспортный комплекс проведет обслуживание чемпионата мира по футболу на самом высоком уровне.

ПОДГОТОВКА

«ВМ» сделала подборку новшеств, которые появились в столице в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Меняется движение

С 1 июня в районе «Лужников» изменится движение транспорта. Так, автобусы № 64, 216, 255, С12 при движении в сторону Большой спортивной арены «Лужников» будут следовать по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную. Автобус Т79 проследует не по Лужнецкой набережной, а по улице Хамовнический Вал и Комсомольскому проспекту.

Временная разметка

К 5 июня Комплекс городского хозяйства завершит работы по нанесению временной разметки на дорожное полотно. Она появится вблизи объектов, где пройдут матчи чемпионата. Это стадионы «Лужники» и «Спартак», а также улицы Косыгина и Лебедева, Ломоносовский и Мичуринский проспекты.

Звуковой символ

13 июня в «Сокольниках» установят известный многим болельщикам атрибут — вувузелу, или музыкальную дудку. Ее высота составит девять метров. Внутри композиции будут динамики и микрофон. Это позволит вести звуковые трансляции с матчей.