Skoda Octavia SCOUT

Тому уж полгода, — 15-17 ноября 2017 года состоялся традиционный ежегодный пресс-тур Skoda Regional Media Event 2017. Это мероприятие организовывает ŠKODA AUTO Россия специально для региональных журналистов, работающих в автомобильной тематике.

Прошлой осенью «пишущая братия» в частности была представлена коллегами из Мурманска, Казани, Воронежа, Уфы, Ростова-на-Дону, Калининграда. И ваш покорный слуга, — представитель автопортала «За Рулём Кубань»!

И время проведения тура, и его маршрут не повторяются. И, если в 2016-м это были чешская Богемия с заездом в польскую Силезию, то спустя год Event-2017 проходил по дорогам германской земли Баден-Вюртемберг и французского Эльзаса. В течение этого тура удалось детально — с каждой сутки и по 200-250 километров — познакомиться с двумя шкодовскими «октавиями», одну в Россию, к сожалению, не поставляют. Это, во-первых, — спортивно-заточенная, самая мощная в линейке RS 245, и, во-вторых, — универсальная в прямом и переносном смыслах Skoda Octavia SCOUT 4х4. И, если об Octavia RS 245 материал — и текстовый, и видео — был представлен на страницах нашего портала, то Skoda Octavia Combi SCOUT 4х4 — это должок, который пора пришла вернуть.

Напомню вкратце хронологию этой поездки. ŠKODA AUTO Россия традиционно очень жестко и прагматично организует эти пресс-туры. Все в темпе: из аэропорта Штутгарта — в отель Mövenpick. Там — перекусон и инструктаж. Акцент на том, что правила нарушать нельзя: штрафы большие и оплачивать их придется не принимающей стороне, а самим участникам тура. Получили маршрут, машины (всего их было десять: Skoda Rapid , Octavia и Kodiaq разных комплектаций и модификаций) и в путь — до самого глубокого вечера.

Поначалу раздражало ограничение скорости в населенных пунктах 40 км/ч (а возле школ — и вовсе 20 км/ч), но к этому быстро привыкаешь. Особенно благодаря таким электронным устройством перед знаком ограничения скорости: это табло, где высвечивается твоя реальная скорость. Ты начинаешь тормозить — и скорость на табло уменьшается, и таким образом в зону действия знака ты входишь с уже разрешенной скоростью, а электронное табло тебе показывает смайлик — мол, молодец!

[GALLERY0]

Первый день мы провели в Octavia RS 245 (2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 245 л.с., с нуля до 100 км/ч разгоняется за 6,6 секунды). Наш путь лежал через Шварцвальде, — лес, овеянному легендами, «герою» множества немецких сказок. Да, и лес красивый, и дорога интересная. Но, положа руку на сердце, кавказские красоты не хуже, а серпантины перед Сочи — испытание по-серьезнее, нежели лес братьев Гримм.

Заехали — хоть маршрут этого и не предполагал — в Баден-Баден. Ничего особенного, — серая по нашим меркам деревня или поселок городского типа. В европейском, разумеется, «интерьере». Узкий, тянущийся вдоль основной дороги, городишка в Рейнской области. Обедали в Оберкирхе. А оттуда двинулись к границе с Францией. На границе — полиция, проверка документов. Обычно этого нет, но в то время или теракт какой-то случился или угроза оного, только границ пересечь было сложней, чем прежде. Любопытно, что немцы более либерально относились к машинам с чешскими номерами и пропускали вперед. А французы — упертые в своем праве, не пускали ни в какую! Причем если немцы в массе своей строго соблюдают правила, то французы их часто и легко нарушают, — при условии, конечно, что рядом нет полицейских машин или камер наблюдения.

Уже в темноте финишировали во французском городке Оттрот (это совсем невдалеке, чуть юго-западнее Страсбурга, столицы Эльзаса). Отель Hostellerie des Châteaux гостеприимно приютил нас.

На следующий день общий старт должен был состояться в 9 утра. Но мы встали в темноте еще, — чтобы поснимать на видео где-нибудь в живописном месте нашу следующую машину: Octavia Combi SCOUT 4х4.

Хорошо, что эта машина сейчас продается в России! Машина очень интересная: полноприводный универсал. С одной стороны — комфорт и стиль, на такой и в театр не стыдно приехать. С другой стороны — постоянный полный привод, что «круче» многих переднеприводных кроссоверов. Такая на дачу по мокрой грунтовке без проблем доберется. О такой мечтают руководители крестьянско-фермерских хозяйств, сельские бизнесмены, рыболовы и охотники. Я на ней проехал 400 километров и ни капельки не устал. Комфортная, мощная, проходимая машина с увеличенным дорожным просветом и пластиковыми накладками на арках колес.

Постоянный полный привод здесь идет уже в базовой комплектации (муфта Haldex-5 для подключения привода колес задней оси и электронная имитация блокировки межколёсного дифференциала — система EDL). Есть варианты с дизелем, но у нас на тесте была машина с проверенным фольсквагеновским бензиновым двигателем 1,8 TSI: 180 «лошадок» и 280 «ньютонов» крутящего момента. «Максималка» ограничена электроникой на отметке в 218 км/ч. Достоинством Skoda Ocavia Scout можно считать экономичности: производитель заявляет расход в смешанном цикле 6,8 литра, у меня же выходило чуть меньше 9, что в общем-то неплохо, — при том, что мы вовсе не заботились об экономии топлива. Коробка-автомат DSG с шестью ступенями и возможностью ручного переключения. Включения скоростей четкие и без запаздываний.

Технические характеристики Skoda Octavia Combi SCOUT 4х4:

Ну и, как в любой модели чешского бренда, в Octavia Combi SCOUT нашлось много полезных решений, объединенных фирменным понятием Simply Clever: съёмный фонарик на магните в багажном отделении, держатель для бутылок на центральной консоли, наличие нескольких USB-портов, обогрев кресел первого и второго (!) рядов.

Машина не огромная, но и не маленькая, — типичный представитель современного гольф-класса. Если сложить задние сиденья, то спокойно можно перевозить груз габаритами с холодильник. Очень хорошая штука — Front Assist. Это система контроля расстояния до автомобиля, двигающегося впереди.

Французский Эльзас обжитостью напоминает нашу Кубань: между поселками или станицами — 15-20 километров. Эльзасские виноградники напоминают наши в окрестностях Новороссийска, Анапы и Темрюка. Деревни французские все на одно «лицо»: в центре на возвышенности стоит церковь, рядом площадь с офисными зданиями, магазинами и кафе, а все остальное пространство — жилые одно-двухэтажные дома.

Просыпающиеся по утру деревни встречали нас запахом кофе и свежеиспеченных круассанов. Местные жители удивлялись нашей машине с чешскими номерами.

Обращали на себя внимание специальные «винные» указатели туристических маршруты — от одного шато к другому: с дегустацией вин и ночевкой в гостиничке на 3-4 номера. Специальные указатели, специальные путеводители, — «Эльзасский винный путь».

Обедали мы в Кольмаре, третьем по численности городе Эльзаса. Кольмар — официально считается самым сухим городом Франции: здесь выпадает всего 530 мм осадков в год. В городке много зданий, построенных в Средневековье и эпоху Возрождения. Пофоткались на фоне церкви Святого Матфея, архитектура которой — редкая смесь романтики и готики. Закончив обед в ресторане Le Quai 21 (40 евро), мы отправились в обратный путь, — в немецкий Тюбинген. Уже на территории Германии оказались на классическом — без ограничения скорости — автобане. На Ocavia Scout мы шли со скоростью 210 км/ч (спокойно: ни рысканий, ни вибрации), а нас постоянно кто-нибудь обгонял!

Ситроены и Рено. Любопытно, что жители обоих государств — большей частью патриоты. В Германии ездят преимущественно на Мерседесах и Бэхах разных лет выпуска, а во Франции — преобладают Пежо

В Тюбинге — это Германия — велосипедистов так много, что реально на автомобиле очень трудно ездить: как бы не врезаться. А велосипедисты, напротив, чувствуют себя королями дорог и мало обращают внимания на машины. Здесь мы отдохнули, переночевали в местном отеле Krone, а утром после завтрака автобус нас доставил в аэропорт.

В качестве пост-скриптума — туристические наблюдения. Еда — это стандартный «шведский» стол в гостиницах и более разнообразная пища в кафе и ресторанах. Интернет — как у нас: иногда есть, иногда нет, но в гостиницах есть всегда. Со связью проблем вообще не было: у меня — МТС , и не было случая, чтобы телефон потерял сеть.

И конечно, — спасибо компании ŠKODA AUTO Россия, с которой происходит «все к лучшему»!