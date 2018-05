«Что это вообще бежит?»: дикое животное на трассе удивило приморцев 

Жительница Приморья поделилась видеозаписью с диким зверем, бегущим по дороге в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.

Животное автомобилистка заметила в районе Пивзавода. Дикий зверь стремительно убегал от автомобиля, сверкая копытами.

«Просто по дороге бежит олень. Или кто это вообще? Что это бежит? Что это за животное?», — говорит голос за кадром.

Судя по всему, это была косуля, выбежавшая из леса и перепуганная проезжавшими автомобилями. Подписчики популярного паблика, опубликовавшего видео, не разделили удивления автора видео: «Скоро городские жители будут в обморок падать при виде дикого зверя типа белки…»

A post shared by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 29, 2018 at 4:57pm PDT