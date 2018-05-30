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Московские таксисты учатся работать с гостями ЧМ-2018
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Московские таксисты учатся работать с гостями ЧМ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Учеба проходит в Филевском автобусно-троллейбусном парке. Водители аккредитованных компаний такси, а их уже 30, проводят в актовом зале по восемь часов. Учат самые ходовые фразы на английском языке, основы права, этикет, антистрессовое общение. «Наша цель — не выучить за столь короткое время язык в совершенстве, поскольку это невозможно, — говорит замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин. — Основная задача — снять психологический барьер при общении с иностранным гостем».
Курс прошли больше тысячи человек, остальные должны отучиться к середине июня, началу чемпионата. Каждый в конце занятий проходит тест — без него не получить сертификата, который дает право работать в качестве аккредитованного такси. Во время чемпионата в так называемый периметр безопасности смогут въезжать только такси, прошедшие добровольную аккредитацию. У водителей должно быть разрешение, выданное Москвой или областью, фонарь, таксометр, визитная карточка в салоне, шашечный пояс, отсутствие неоплаченных штрафов, машина не старше четырех лет, детское кресло, возможность оплаты поездки для пассажира банковской картой. Вызвать такое такси можно будет через агрегатора, диспетчерскую или найти на стоянке. Специальное обучение к чемпионату прошли также семьсот контролеров общественного транспорта, 800 сотрудников метрополитена.
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