Всемирно известный автобренд близок к закрытию

По предварительным данным, концерн FCA может упразднить американскую марку Chrysler , чей модельный ряд сузился до двух автомобилей.

Завтра, 1 июня генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне раскроет подробности следующей пятилетки. Одним из ключевых пунктов в масштабах истории может стать закрытие «титульного» бренда Chrysler, который в настоящий момент предлагает лишь устаревший седан 300 и минивэн Pacifica/Pacifica Hybrid. Информацию об этом сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на свой источник.

На вероятную отправку «Крайслера» в автомобильную Вальгаллу, куда отправилась масса американских брендов, от DeSoto и Plymouth до Oldsmobile Pontiac , косвенно намекает положение дел. В мае 2014 года на оглашении пятилетней стратегии планировалось расширить палитру до восьми моделей, но этот замысле не удалось выполнить даже на половину. Превращение Chrysler в полноценного конкурента вдвое более популярного Buick , не говоря уже о массовых Ford Chevrolet , потребует серьезных инвестиций. Очевидно, что у FCA сейчас есть дела поважнее. Дела с американскими продажами аховые — если в 2006 году марка реализовала 649 293 автомобиля, то в минувшем — всего 188 545 экземпляров, а это 1% американского рынка. Кстати, в 2013 году ходили слухи о вероятном закрытии марки Dodge , однако она по-прежнему на рынке. Впрочем, времена, когда ее продукция расходилась миллионными тиражами, давно позади: за минувший год в Новом Свете продано 446 994 машины.

Разумеется, стопроцентно утверждать о сворачивании Chrysler пока нельзя — поглядим, что скажет собравшийся в отставку Маркионне. Быть может, он выкатит очередной амбициозный план по спасению детища Уолтера Крайслера?

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