Ещё
Всемирно известный автобренд близок к закрытию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всемирно известный автобренд близок к закрытию 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По предварительным данным, концерн FCA может упразднить американскую марку Chrysler, чей модельный ряд сузился до двух автомобилей.
Завтра, 1 июня генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне раскроет подробности следующей пятилетки. Одним из ключевых пунктов в масштабах истории может стать закрытие «титульного» бренда Chrysler, который в настоящий момент предлагает лишь устаревший седан 300 и минивэн Pacifica/Pacifica Hybrid. Информацию об этом сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на свой источник.
На вероятную отправку «Крайслера» в автомобильную Вальгаллу, куда отправилась масса американских брендов, от DeSoto и Plymouth до Oldsmobile и Pontiac, косвенно намекает положение дел. В мае 2014 года на оглашении пятилетней стратегии планировалось расширить палитру до восьми моделей, но этот замысле не удалось выполнить даже на половину. Превращение Chrysler в полноценного конкурента вдвое более популярного Buick, не говоря уже о массовых Ford и Chevrolet, потребует серьезных инвестиций. Очевидно, что у FCA сейчас есть дела поважнее. Дела с американскими продажами аховые — если в 2006 году марка реализовала 649 293 автомобиля, то в минувшем — всего 188 545 экземпляров, а это 1% американского рынка. Кстати, в 2013 году ходили слухи о вероятном закрытии марки Dodge, однако она по-прежнему на рынке. Впрочем, времена, когда ее продукция расходилась миллионными тиражами, давно позади: за минувший год в Новом Свете продано 446 994 машины.
Разумеется, стопроцентно утверждать о сворачивании Chrysler пока нельзя — поглядим, что скажет собравшийся в отставку Маркионне. Быть может, он выкатит очередной амбициозный план по спасению детища Уолтера Крайслера?
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Авторамблер: последние новости
Камеры начнут штрафовать за новое нарушение Танки отдыхают: броневик Inkas Sentry, которого смешат пули и мины В России заработают новые ПДД
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди46
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение