Автобусу-экспрессу до «Золотой Нивы» добавили остановок

Новосибирские власти добавили остановок маршрутному такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.

«С 31 мая 2018 года в путь следования транспортных средств маршрутного такси № 90 «Улица Татьяны Снежиной — Магазин „Золотая Нива“ включены остановочные пункты „Восточный жилмассив“, „Улица Высоцкого“, „Плющихинский жилмассив“, „Сквер“, „Детский сад № 100“», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом, пояснив, что эти остановки вводятся для удобства пассажиров.

Маршрутное такси № 90 заработало в Новосибирске больше года назад — в феврале 2017-го. Изначально на пути между «Золотой Нивой» и Плющихинским жилмассивом маршрутка делала только одну промежуточную остановку — на «Улице Высоцкого».