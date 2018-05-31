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Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках
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Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 31 мая, на восемь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Народной и Учительской в Калининском районе Новосибирска.
Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.
«С 9:00 до 17:00 отключение «Электросетями»», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
В учреждении добавили, что также на один час — с 10:00 до 11:00 — отключатся светофоры на перекрёстках Красного проспекта с улицами Северной и Георгия Колонды в Заельцовском районе. Это связано с плановыми работами, которые будет проводить МКУ «Горсвет».
Кроме того, на шесть часов — 10:00 до 16:00 — без светофоров останется перекрёсток Блюхера и Ватутина.
«Это уже работы СМЭУ: аварийная замена силового кабеля, перетяжка кабеля», — сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Также с 11:00 до 16:00 останется нерегулируемым выезд с Троллейной к Тёщиному языку: там начинаются работы по замене светофоров в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
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