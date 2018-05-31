Глава приморского Партизанска ушел в отставку из-за жалоб на свою работу

"Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия… Отставка главы стала следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах", — сказал Кодин.

Он добавил, что во время поездки Тарасенко в муниципалитет в марте нынешнего года, врио губернатора высказали большое количество жалоб на главу администрации Партизанска. В частности, его критиковали за состояние дорог, работу коммунальных служб и состояние жилищного фонда.

Ранее власти Приморья заявили, что выборы губернатора региона состоятся 9 сентября этого года.