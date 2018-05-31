Ещё
Глава приморского Партизанска ушел в отставку из-за жалоб на свою работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава приморского Партизанска ушел в отставку из-за жалоб на свою работу 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель главы администрации Партизанска Николай Кодин заявил, что глава городского округа Александр Зражевский принял решение сложить полномочия, передает РИА «Новости».
"Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия… Отставка главы стала следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах", — сказал Кодин.
Он добавил, что во время поездки Тарасенко в муниципалитет в марте нынешнего года, врио губернатора высказали большое количество жалоб на главу администрации Партизанска. В частности, его критиковали за состояние дорог, работу коммунальных служб и состояние жилищного фонда.
Ранее власти Приморья заявили, что выборы губернатора региона состоятся 9 сентября этого года.
Газета.Ru: последние новости
Мужчина упал на кровлю храма в Москве и выжил В Британии отменили музыкальный фестиваль после смерти двух человек Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео13
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал57
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин15
В России начались продажи полноприводного Subaru Legacy1
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра135
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение