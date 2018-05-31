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Американская марка Chrysler может прекратить существование в ближайшие дни
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Американская марка Chrysler может прекратить существование в ближайшие дни 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый автобренд "Крайслер", возможно, полностью прекратит свое существование из-за слабых продаж и отсутствия перспектив. Соответствующее заявление может быть сделано уже на этой неделе.
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