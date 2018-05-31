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Авиационные бригады ЦЭМП в столице начнут работать круглосуточно в тестовом режиме с 1 июня
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Авиационные бригады ЦЭМП в столице начнут работать круглосуточно в тестовом режиме с 1 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Вертолеты Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) столичного департамента здравоохранения с 1 июня 2018 г. в тестовом режиме будут вылетать на вызовы круглосуточно. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.
«С 1 июня авиамедицинские бригады ЦЭМП в тестовом режиме начнут работать круглосуточно. Особый график для московской медицинской авиации продлится до 15 июля. Пока вылеты медицинских вертолетов ограничены длительностью светового дня. В ночное время на аварии и чрезвычайные происшествия выезжают автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что в зимний период вертолеты находятся в готовности 16 часов в сутки, весной и летом — 18. С помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.
Как пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, после 15 июля будет рассмотрен вопрос о переходе вертолетной медицинской службы на постоянный круглосуточный график работы.
В свою очередь, заместитель директора ЦЭМП Сергей Гуменюк добавил, что за I квартал 2018 г. санитарная авиация доставила в больницы порядка 200 пациентов. Из них 57% — пациенты с инфарктами и инсультами, а 42% — пациенты с тяжелыми травмами.
В столице действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. ЦЭМП укомплектован тремя авиамедицинскими бригадами.
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