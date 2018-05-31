Авиационные бригады ЦЭМП в столице начнут работать круглосуточно в тестовом режиме с 1 июня

Вертолеты Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) столичного департамента здравоохранения с 1 июня 2018 г. в тестовом режиме будут вылетать на вызовы круглосуточно. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 июня авиамедицинские бригады ЦЭМП в тестовом режиме начнут работать круглосуточно. Особый график для московской медицинской авиации продлится до 15 июля. Пока вылеты медицинских вертолетов ограничены длительностью светового дня. В ночное время на аварии и чрезвычайные происшествия выезжают автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в зимний период вертолеты находятся в готовности 16 часов в сутки, весной и летом — 18. С помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.

Как пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун , после 15 июля будет рассмотрен вопрос о переходе вертолетной медицинской службы на постоянный круглосуточный график работы.

В свою очередь, заместитель директора ЦЭМП Сергей Гуменюк добавил, что за I квартал 2018 г. санитарная авиация доставила в больницы порядка 200 пациентов. Из них 57% — пациенты с инфарктами и инсультами, а 42% — пациенты с тяжелыми травмами.

В столице действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. ЦЭМП укомплектован тремя авиамедицинскими бригадами.