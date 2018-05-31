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Автоинспекторы позвали новосибирцев в Центральный парк за зарплатой в 36 тысяч
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Автоинспекторы позвали новосибирцев в Центральный парк за зарплатой в 36 тысяч 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская госавтоинспекция объявила набор сотрудников — новосибирцев зовут познакомится с условиями службы в Центральный парк с ближайшую субботу.
«В рамках дня 300-летия полиции в Центральном парке там будут большие мероприятия. Кроме ГИБДД будут и другие службы: и полк патрульно-постовой службы, и спецназ там будет показывать свои выступления. В рамках этих мероприятий мы призываем народ», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
В парке будут работ специалисты кадровой службы, который расскажут, какие нужны документы и какие особенности у работы.
Зарплата, которую обещают будущим инспекторам, начинается от 36 тысяч рублей. Ждут и мужчин, и женщин — рассматривают всех желающих.
От кандидатов требуется безупречное здоровье — во время отбора все проходят медицинскую и психологическую комиссию.
Также требуется образование — среднее, среднеспециальное, любое высшее. У кандидата должны быть водительские права. Если человек не служил в армии, его тоже могут взять.
Также Константин Шкабарня отметил, что на празднике полиции у ГИБДД будет работать площадка по пропаганде безопасности дорожного движения. «Там будут автомобили стоять служебные. Можно будет посидеть, пофотографироваться, посмотреть, чем служба оснащена», — добавил инспектор.
Недавно публичным набором на службу занимались военные — 9 мая в Первомайском сквере работал мобильный пункт для набора по контракту.
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