Первый визит на сервис Volkswagen Автономия

Официальный сервисный центр Volkswagen «Автономия» заботится о своих клиентах, так же доброжелательно мы встречаем и новых друзей!

Приятное знакомство и индивидуальный подход на протяжении всего периода обслуживания вашего автомобиля — это наша одна из главных составляющих качества обслуживания клиентов, начиная от первого шага в двери дилерского центра до комфортного пребывания в течение приема и выезда в чистом и убранном автомобиле.

Мы приглашаем посетить наш сервисный центр и убедиться в этом самим, тем более на первый визит действует выгода -20% на весь спектр работ и -10% на оригинальные запасные части.

Более подробную информацию вы можете узнать у мастера-консультанта по телефону +7 (495) 256-24-58 Заказать обратный звонок

Запишитесь на сервис заранее в удобное для вас время, а мы в это время будем готовиться к вашему приезду.

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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru