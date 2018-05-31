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Первый визит на сервис Volkswagen Автономия
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Первый визит на сервис Volkswagen Автономия 

Wroom.ru 8 минут назад
Фото: Wroom.ru
Официальный сервисный центр Volkswagen «Автономия» заботится о своих клиентах, так же доброжелательно мы встречаем и новых друзей!
Приятное знакомство и индивидуальный подход на протяжении всего периода обслуживания вашего автомобиля — это наша одна из главных составляющих качества обслуживания клиентов, начиная от первого шага в двери дилерского центра до комфортного пребывания в течение приема и выезда в чистом и убранном автомобиле.
Мы приглашаем посетить наш сервисный центр и убедиться в этом самим, тем более на первый визит действует выгода -20% на весь спектр работ и -10% на оригинальные запасные части.
Более подробную информацию вы можете узнать у мастера-консультанта по телефону +7 (495) 256-24-58  Заказать обратный звонок
Запишитесь на сервис заранее в удобное для вас время, а мы в это время будем готовиться к вашему приезду.
Узнайте обо всех предложениях сервиса
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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