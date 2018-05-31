Я сравнил Делисамокат и YouDrive Lite. Что лучше?

Что лучше?Уже только ленивый не слышал про новые сервисы по прокату электросамокатов Делисамокат и YouDrive Lite.

Но далеко не все представляют себе, как это работает. И выгодно ли пользоваться такими сервисами.

Я покатался и там, и тут. Готов рассказать, что из этого вышло.

Регистрация

Здесь сервисы одинаковы во всем. Для прохождения регистрации от пользователя потребуется указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также паспортные данные.

Более того, от вас потребуют сделать фотографии первых двух страниц паспорта, а также страницы с местом прописки. Для большей безопасности оба сервиса просят сделать селфи с паспортом.

Начало поездки

А вот на этом этапе сервисы отличаются друг от друга.

В Делисамокате забирать электросамокаты можно только на специальных станциях в присутствии сотрудника компании.

Точки забора транспорта отображаются в фирменном приложении для iOS. Вы можете забронировать самокат прямо через приложение.

Бронь действует 20 минут, затем снимается. Стоимость бронирования электросамоката — 2 рубля. Оплата только в электронном виде.

Как по мне, это хорошее решение. Самокаты настолько популярны, что я для бронирования искал хотя бы один поблизости минут 15. Их попросту не было в наличии.

Как только вы пришли на место, от вас требуется показать сотруднику специальный QR-код, который появился в приложении. После чего вам выдадут самокат и научат на нем ездить.

В YouDrive Lite пользователь действует полностью самостоятельно.

Электросамокаты так же отображаются на карте, но функции бронирования нет. Поэтому вам нужно будет спешить изо всех сих, чтобы забрать двухколесный транспорт.

Я вчера буквально бежал на точку размещения самоката. Его два раза уводили прямо у меня из-под носа.

Второе отличие этого сервиса от Делисамоката: электросамокаты стоят не только на станциях YouDrive, они размещаются и на велопарковках, коих полно на каждом шагу. Очень удобно.

Для начала поездки от вас потребуется вручную отстегнуть замок. Наводите смартфон на QR-код на руле, включаете Bluetooth и снимаете блокировку через приложение, замок легко отстегивается.

Для запуска электродвижка нужно нажать на центральную кнопку на руле.

На чем катаемся и как ездить

Начнём с Делисамоката. Некоторые обзорщики полагают, что компания использует модифицированные версии самокатов Xiaomi, но это не так.

В пользовательском соглашении указана некая модель MK083. Собственно говоря, поиск по Alibaba помог быстро найти самокат — это некий Manke за $160.

Не понятно, почему компания решила скрыть название используемых ей электросамокатов. Ну да ладно.

Управление достаточно простое. По центру у вас расположена кнопка, отвечающая за режимы скорости. Во время спокойной поездки горит зелёный индикатор, дважды нажимаете на кнопку, и включается режим спорт. Так вы сможете разогнаться до 25 км/ч на ровной поверхности.

Для ускорения необходимо, традиционно, посильнее оттолкнуться и плавно нажимать на правый рычажок. Это газ.

Тормозить на Делисамокатах обычным способом нельзя. В заднем колесе спрятаны провода, поэтому тормоза через заднее крыло нет. Для этого используется ручной тормоз в левой части руля.

Предвкушаю, как многие будут от этого «бомбить». Ведь все с детства привыкли тормозить именно крылом.

В YouDrive Lite оказались более прозрачны. Здесь используются самокаты Ninebot от именитой компании Segway. Это очень неплохие электросамокаты. Как Mercedes С-класса: не премиальный уровень, но Мерседес

Управление «найнботом», в принципе, особо не отличается от Manke. Но есть пара отличий. Центральная кнопка отвечает за переключение между обычным режимом езды и спортом.

Газ — правый рычажок. А вот тормозить здесь можно, нажимая на заднее крыло. На большой скорости можно тормозить рычажком в левой части руля.

Как по мне, здесь это реализовано гораздо лучше. Ну не зря же выдают полупремиальный самокат. :)

Конец поездки

В Делисамокате все оказалось достаточно просто. Приезжаете на станцию, отдаёте сотруднику самокат, он его фоткает и ставит на место. Разумеется, поездка в приложении завершается.

В YouDrive Lite пользователь действует полностью самостоятельно. Поэтому вы приезжаете на парковку, ставите самокат, закрываете замок и выключаете Bluetooth.

Затем от вас потребуется сделать две фотографии: закрытого замка и всего электросамоката целиком. Это некое подтверждение, что вы и правда поставили самокат на место. После этого поездка завершается.

Цены

В Делисамокате есть два тарифа: час и сутки. Час езды стоит 100 рублей, сутки — 450 рублей.

Причём заряда на сутки вам явно не хватит, поэтому потребуется зарядное устройство. Его можно взять у сотрудника, но стоимость пока остаётся под вопросом.

В YouDrive Lite тарификация, как в каршеринге. Вы платите за минуту езды, она стоит 5 рублей. Итого: 300 рублей в час.

Разница существенная, согласитесь. Тут каждому своё. Если вам нужно покататься 10-15 минут, то YouDrive окажется выгоднее. Но на большее время всё-таки дешевле взять Делисамокат.

Вердикт. Что же всё-таки лучше?

Качество и удобство самокатов YouDrive Lite мне показалось лучшим, чем у Делисамоката. У последнего я протестировал 2 самоката и каждый из них скрипел хотя бы в одном месте.

По ребристой поверхности у какого-нибудь ЦДМ ездить нереально некомфортно. А вот в YouDrive наоборот используются нормальные самокаты, у которых лично я не заметил косяков. Но и влетит такая поездка в копеечку.

Если вы хотите с комфортом прокатиться, то однозначно берите YouDrive. А если вас, в целом, устраивает просто возможность проехаться на таком чуде техники, то со спокойной душой берите Делисамокат. Его хватит на долгое время, ещё и не так дорого.