Медицинские вертолеты в Москве будут работать круглосуточно во время ЧМ‑2018

Во время проведения чемпионата мира по футболу санитарная авиация в Москве будет работать круглосуточно, в дальнейшем медицинская вертолетная служба столицы может работать в таком графике на постоянной основе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 июня авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения начнут работать круглосуточно в тестовом режиме. Особый график для московской медицинской авиации продлится до 15 июля.

«В круглосуточном режиме авиамедицинские бригады будут работать в тестовом режиме полтора месяца. По итогам будет рассмотрен вопрос о переходе вертолетной медицинской службы на постоянный круглосуточный график работы», — сказал глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

Сейчас вылеты медицинских вертолетов ограничены длительностью светового дня. В ночное время на аварии и чрезвычайные происшествия выезжают автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее.

Зимой вертолетная служба находится в готовности 16 часов в сутки, весной и летом — 18 часов. С помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.

Как добавил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, за первый квартал 2018 года в Москве санитарная авиация доставила в больницы порядка 200 пациентов. Из них 57% — пациенты с инфарктами и инсультами, 42% — пациенты с тяжелыми травмами.

На сегодняшний день в Москве действует 31 вертолетная площадка, при этом 21 площадка расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Центр экстренной медицинской помощи укомплектован тремя авиамедицинскими бригадами.

Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Среднее время прибытия московской «скорой» до места ДТП составляет около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около полутора часов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».