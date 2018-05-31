Картонный инспектор «Петрович» получил прописку в Красноярском крае 

На автодороге Р255 «Сибирь» приступил к несению службы, картонный макет сотрудника ДПС. Задача инспектора проста и понятна — предупреждать автолюбителей о необходимости снизить скорость. Практика установки подобных муляжей стартовала в октябре прошлого года. «Петрович» уже был опробован в Ачинском и Боготольском районах, где реально снизил аварийность на трассах. Кстати, в Красноярске уже работает картонная школьница, привлекая внимание водителей к пешеходному переходу. А во время санитарного рейда по острову Молокова, общественники предложили установить картонную фигуру мэра, чтобы мешала загрязнять побережье.