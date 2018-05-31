Ещё
Картонный инспектор «Петрович» получил прописку в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картонный инспектор «Петрович» получил прописку в Красноярском крае 

АиФ Красноярск 12 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На автодороге Р255 «Сибирь» приступил к несению службы, картонный макет сотрудника ДПС. Задача инспектора проста и понятна — предупреждать автолюбителей о необходимости снизить скорость. Практика установки подобных муляжей стартовала в октябре прошлого года. «Петрович» уже был опробован в Ачинском и Боготольском районах, где реально снизил аварийность на трассах. Кстати, в Красноярске уже работает картонная школьница, привлекая внимание водителей к пешеходному переходу. А во время санитарного рейда по острову Молокова, общественники предложили установить картонную фигуру мэра, чтобы мешала загрязнять побережье.
АиФ Красноярск: последние новости
Центр Красноярска остался без электричества из-за аварии Красноярцам удалось оставить проспект Мира без оградок Красноярские садоводы пытаются вернуть автобусную остановку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди78
Бензин округляет глаза2
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин17
Дизельный скандал: следующий — Daimler
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение