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Хит-парад. Самые важные цифры истории мирового автопрома
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Хит-парад. Самые важные цифры истории мирового автопрома 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Наш сегодняшний хит-парад — про цифры. Нет, это не про секунды разгона до «сотни» или цены. АвтоВести вспоминают числа, которые сопровождают автопром планеты, обозначая ключевые события, новые направления и просто интересные символические факты.
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