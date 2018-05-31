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Хит-парад. Самые важные цифры истории мирового автопрома
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Хит-парад. Самые важные цифры истории мирового автопрома
Вести.Ru
26 минут назад
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Вести.Ru
Наш сегодняшний хит-парад — про цифры. Нет, это не про секунды разгона до «сотни» или цены.
АвтоВести
вспоминают числа, которые сопровождают автопром планеты, обозначая ключевые события, новые направления и просто интересные символические факты.
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