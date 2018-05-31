Новый российский вездеход для работы на Крайнем Севере испытали на Чукотке

МОСКВА, 31 мая. / ТАСС /. Новый вездеход отечественной разработки для работы в условиях Крайнего Севера «Бурлак» испытали на Чукотке. Технику будут использовать для перевозки грузов и людей, сообщил ТАСС в четверг водитель— испытатель Александр Лысенко

"Машина без проблем прошла путь в 6 тыс. километров от Якутии до Чукотского автономного округа, ни разу не потребовав ремонта. Уже на Чукотке я ездил на ней в отдаленные села, весь путь занял 2,5 тыс. километров, проходимость у вездехода высокая. В отличие от наиболее часто используемых в регионе вездеходов марки «ТРЭКОЛ», у «Бурлака» выше проходимость и грузоподъемность. Если в первый вездеход можно погрузить не более 700 килограммов груза и максимум шесть человек, то во второй — порядка двух тонн", — рассказал собеседник агентства.

Модель, отправленная на работу в Чукотский автономный округ, в прошлом году успешно прошла испытания в водах Карского моря и готовилась для покорения Северного полюса. Ее разработали в Екатеринбурге. Машина подготовлена для езды, как по зимникам, так и по глубокому снегу, что в условиях Чукотки, где почти нет обычных дорог, оптимальный вариант.

Машина расходует 40 литров топлива на 100 километров пути, в ней также предусмотрена автономная заправка на полтонны горючего. Часть вездехода основана на серийных комплектующих, однако в конструкции есть ряд оригинальных деталей и узлов, разработанных предприятием «Вездеходы Макарова».