Ещё
В Приамурье прошёл молебен, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приамурье прошёл молебен, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
Сегодня амурские стражи правопорядка приняли участие в особом богослужении. В Благовещенском кафедральном соборе прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебного долга. Памятный молебен состоялся в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию российской полиции. Богослужение для полицейских провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.
Участие в мероприятии приняли врио начальника УМВД России по Амурской области полковник внутренней службы Олег Худолеев, руководители подразделений аппарата УМВД, личный состав, родные и близкие погибших сотрудников.
В своем напутственном слове архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан напомнил собравшимся, что сегодня в православных храмах вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради справедливости, закона и порядка, выполняя свой служебный долг. Что таким людям всегда нужна память особенная, благодарная.
В конце панихиды священнослужитель выразил соболезнования родным погибших сотрудников, пожелал им крепкого здоровья, а полицейских благословил на службу Отечеству, пожелал нести ее с честью, быть всегда справедливыми и человечными.
В дань памяти погибшим сотрудникам собравшиеся на богослужении поставили свечи за упокой их души.
Подобные мероприятия также прошли сегодня в православных храмах в 11 районах Приамурья.
С начала образования амурских органов внутренних дел при выполнении служебного долга погибли 94 стража правопорядка.
Указом Президента Российской Федерации Артуру Волошину и Сергею Бондареву присвоено звание Героев Российской Федерации (посмертно). Восемь амурских сотрудников органов внутренних дел награждены Орденом Мужества (посмертно).
Амурские стражи правопорядка никогда не забудут своих коллег, погибших, выполняя свой служебный долг, до последних минут оставшихся верными Отечеству.
Все фото с мероприятий можно посмотреть здесь.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Астраханской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеходная экскурсия» В Липецкой области автоинспекторы помогли иногороднему водителю В Воронеже дан старт всероссийскому конкурсу профмастерства инспекторов по делам несовершеннолетних
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
Лошадь примчалась в Химки в «Жигулях»
Стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Jaguar E-Pace: маленький и непушистый
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение