В Приамурье прошёл молебен, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел

Сегодня амурские стражи правопорядка приняли участие в особом богослужении. В Благовещенском кафедральном соборе прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел , погибшим при выполнении служебного долга. Памятный молебен состоялся в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию российской полиции. Богослужение для полицейских провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Участие в мероприятии приняли врио начальника УМВД России по Амурской области полковник внутренней службы Олег Худолеев, руководители подразделений аппарата УМВД, личный состав, родные и близкие погибших сотрудников.

В своем напутственном слове архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан напомнил собравшимся, что сегодня в православных храмах вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради справедливости, закона и порядка, выполняя свой служебный долг. Что таким людям всегда нужна память особенная, благодарная.

В конце панихиды священнослужитель выразил соболезнования родным погибших сотрудников, пожелал им крепкого здоровья, а полицейских благословил на службу Отечеству, пожелал нести ее с честью, быть всегда справедливыми и человечными.

В дань памяти погибшим сотрудникам собравшиеся на богослужении поставили свечи за упокой их души.

Подобные мероприятия также прошли сегодня в православных храмах в 11 районах Приамурья.

С начала образования амурских органов внутренних дел при выполнении служебного долга погибли 94 стража правопорядка.

Указом Президента Российской Федерации Артуру Волошину Сергею Бондареву присвоено звание Героев Российской Федерации (посмертно). Восемь амурских сотрудников органов внутренних дел награждены Орденом Мужества (посмертно).

Амурские стражи правопорядка никогда не забудут своих коллег, погибших, выполняя свой служебный долг, до последних минут оставшихся верными Отечеству.

Все фото с мероприятий можно посмотреть здесь.