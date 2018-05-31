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Красноярскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров
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Красноярскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров 

РИА «ФедералПресс» 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 31 мая, коллективу Красноярской железной дороги был представлен новый руководитель. Начальником КрасЖД назначен Вадим Владимиров. На этом посту он сменил Владимира Рейнгардта, который руководил Красноярской железной дорогой 11 лет, а сейчас оставил должность в связи с выходом на пенсию. Владимиру Рейнгардту на сегодняшнем мероприятии была вручена высшая отраслевая награда — знак «Почетный железнодорожник ОАО „Российские железные дороги“.
О новом начальнике КрасЖД известно следующее. Вадиму Владимирову 47 лет. Он окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности „инженер путей сообщения по организации и управлению“.
Работать на железной дороге начал в 1981 году — помощником машиниста электровоза. А затем прошел все ступени карьерной лестницы, вплоть до высших руководящих постов. С 2005 года Владимиров работал первым заместителем начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением.
С ноября 2015 года и до настоящего назначения работал первым заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги.
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