Красноярскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров

Сегодня, 31 мая, коллективу Красноярской железной дороги был представлен новый руководитель. Начальником КрасЖД назначен Вадим Владимиров . На этом посту он сменил Владимира Рейнгардта, который руководил Красноярской железной дорогой 11 лет, а сейчас оставил должность в связи с выходом на пенсию. Владимиру Рейнгардту на сегодняшнем мероприятии была вручена высшая отраслевая награда — знак «Почетный железнодорожник ОАО „Российские железные дороги“

О новом начальнике КрасЖД известно следующее. Вадиму Владимирову 47 лет. Он окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности „инженер путей сообщения по организации и управлению“.

Работать на железной дороге начал в 1981 году — помощником машиниста электровоза. А затем прошел все ступени карьерной лестницы, вплоть до высших руководящих постов. С 2005 года Владимиров работал первым заместителем начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением.

С ноября 2015 года и до настоящего назначения работал первым заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги.