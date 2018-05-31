Временную разметку перед ЧМ‐2018 нанесли на Фрунзенской набережной

Новая разметка появилась этой ночью на Фрунзенской набережной. Работы проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу.

Оранжевые полосы не только временно поменяют траекторию движения автомобилей, около стадионов-участников чемпионата появятся еще и специальные парковочные карманы для автобусов. Автомобилистам следует быть особенно внимательными — временная оранжевая разметка имеет приоритет перед обычной белой. Работы планируется завершить до 5 июня.

По словам дорожников, временная разметка не должна ухудшить движение. Наоборот, она поможет разгрузить трафик, который увеличится за счет иностранных болельщиков. Ездить по временной разметке предстоит до конца чемпионата, затем ее уберут с помощью гидравлической спецтехники, и движение возобновиться в обычном режиме.