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Временную разметку перед ЧМ‐2018 нанесли на Фрунзенской набережной
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Временную разметку перед ЧМ‐2018 нанесли на Фрунзенской набережной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Новая разметка появилась этой ночью на Фрунзенской набережной. Работы проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу.
Оранжевые полосы не только временно поменяют траекторию движения автомобилей, около стадионов-участников чемпионата появятся еще и специальные парковочные карманы для автобусов. Автомобилистам следует быть особенно внимательными — временная оранжевая разметка имеет приоритет перед обычной белой. Работы планируется завершить до 5 июня.
По словам дорожников, временная разметка не должна ухудшить движение. Наоборот, она поможет разгрузить трафик, который увеличится за счет иностранных болельщиков. Ездить по временной разметке предстоит до конца чемпионата, затем ее уберут с помощью гидравлической спецтехники, и движение возобновиться в обычном режиме.
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