В Ростове открыли новый дилерский центр «МАЗ»

В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр белорусского «МАЗа». Представителем стала компания «РостовТракСервис». Планируется, что дилер будет продавать в регионе пассажирские автобусы средней и большой вместимости, грузовую технику, а также будет заниматься сервисным обслуживанием.

Генеральный директор компании «МАЗ-Рус» Вадим Казак отметил, что новое представительство соответствует всем международным нормам.

«Мы приобрели надёжного партнера в регионе, дилерский центр на юге России соответствует всем европейским стандартам. В декабре 2017 года Ростов получил 75 низкопольных автобусов МАЗ. Уверен, что компания «РостовТракСервис» обеспечит хорошее сервисное обслуживание данных автобусов не только на территории дилерского центра, но и на местах дислокации АТП», — рассказал он.

Дилер будет продавать автобусы марки МАЗ-206, которые оснащены кондиционерами, информационным табло, а также оборудованием для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Напомним, 75 новых автобусов марки «МАЗ», о которых говорится выше, поступили в муниципальное предприятие «МТК Ростовпассажиртранс». Сейчас они уже выехали на маршруты города.