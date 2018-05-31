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В Ростове открыли новый дилерский центр «МАЗ»
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В Ростове открыли новый дилерский центр «МАЗ» 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр белорусского «МАЗа». Представителем стала компания «РостовТракСервис». Планируется, что дилер будет продавать в регионе пассажирские автобусы средней и большой вместимости, грузовую технику, а также будет заниматься сервисным обслуживанием.
Генеральный директор компании «МАЗ-Рус» Вадим Казак отметил, что новое представительство соответствует всем международным нормам.
«Мы приобрели надёжного партнера в регионе, дилерский центр на юге России соответствует всем европейским стандартам. В декабре 2017 года Ростов получил 75 низкопольных автобусов МАЗ. Уверен, что компания «РостовТракСервис» обеспечит хорошее сервисное обслуживание данных автобусов не только на территории дилерского центра, но и на местах дислокации АТП», — рассказал он.
Дилер будет продавать автобусы марки МАЗ-206, которые оснащены кондиционерами, информационным табло, а также оборудованием для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Напомним, 75 новых автобусов марки «МАЗ», о которых говорится выше, поступили в муниципальное предприятие «МТК Ростовпассажиртранс». Сейчас они уже выехали на маршруты города.
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