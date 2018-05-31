С улиц Центрального округа убрали почти тысячу брошенных автомобилей

На оперативном совещании, 28 мая в префектуре Центрального административного округа, обсудили работу с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами.

Заместитель префекта Сергей Травкин рассказал, что в ЦАО постоянная работа по выявлению, эвакуации и утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств ведется с принятием Постановления Правительства Москвы № 569-ПП от 23.09.14. В ежедневном режиме коммунальными службами округа проводится мониторинг территории, а также проверяются заявления жителей.

С октября 2014 года по настоящее время в Центральном административном округе Москвы коммунальными службами выявлено и обследовано 947 транспортных средства с признаками брошенных, из которых:

— 319 машин приведено владельцами в порядок или перемещено улиц округа;

— 507 автомобилей отнесены к категории брошенных и разукомплектованных транспортных средств и принудительно эвакуированы на спецстоянки.

Управами районов Центрального административного округа, с 2014 года в общей сложности, подано в суды города 374 исковых заявления о признании БРТС бесхозяйными. 118 автомобилей владельцы забрали со спецстоянок, 153 транспортных средства, признанных судом бесхозяйными, утилизированы.

На сегодняшний день на спецстоянке в Центральном округе находится 236 брошенных и разукомплектованных автомобилей.

Префект ЦАО Владимир Говердовский поручил продолжить постоянный мониторинг дворовых территорий и дорожно-уличной сети округа на предмет наличия брошенных транспортных средств, так как такие автомобили являются местом потенциальной террористической угрозы.

Напомним, что информацию о брошенном автотранспорте жители могут передать в управу своего района или на портал «Наш город».