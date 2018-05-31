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С улиц Центрального округа убрали почти тысячу брошенных автомобилей
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С улиц Центрального округа убрали почти тысячу брошенных автомобилей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На оперативном совещании, 28 мая в префектуре Центрального административного округа, обсудили работу с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами.
Заместитель префекта Сергей Травкин рассказал, что в ЦАО постоянная работа по выявлению, эвакуации и утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств ведется с принятием Постановления Правительства Москвы № 569-ПП от 23.09.14. В ежедневном режиме коммунальными службами округа проводится мониторинг территории, а также проверяются заявления жителей.
С октября 2014 года по настоящее время в Центральном административном округе Москвы коммунальными службами выявлено и обследовано 947 транспортных средства с признаками брошенных, из которых:
— 319 машин приведено владельцами в порядок или перемещено улиц округа;
— 507 автомобилей отнесены к категории брошенных и разукомплектованных транспортных средств и принудительно эвакуированы на спецстоянки.
Управами районов Центрального административного округа, с 2014 года в общей сложности, подано в суды города 374 исковых заявления о признании БРТС бесхозяйными. 118 автомобилей владельцы забрали со спецстоянок, 153 транспортных средства, признанных судом бесхозяйными, утилизированы.
На сегодняшний день на спецстоянке в Центральном округе находится 236 брошенных и разукомплектованных автомобилей.
Префект ЦАО Владимир Говердовский поручил продолжить постоянный мониторинг дворовых территорий и дорожно-уличной сети округа на предмет наличия брошенных транспортных средств, так как такие автомобили являются местом потенциальной террористической угрозы.
Напомним, что информацию о брошенном автотранспорте жители могут передать в управу своего района или на портал «Наш город».
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