Авиадебоширам прекратят продавать билеты, симки — только по паспорту. Главные законы июня

ДТП можно будет оформить без полиции даже при наличии разногласий, а всех клиентов кредитных организаций начнут подвергать процедуре биометрического контроля. Обзор законодательных нововведений. Налоги

С 1 июня 2018 года банковские операции с драгоценными камнями исключаются из перечня операций, освобождаемых от обложения НДС, a взыскание налогов с этого дня может осуществляться с банковских счетов в драгоценных металлах — если средств на рублевых и валютных счетах недостаточно.

31 июня истекает срок, в течение которого нужно представить в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу за 2017 год.

ОСАГО

С 1 июня порядок оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции меняется: повышен максимальный размер выплаты при такой аварии (до 100 000 рублей). Также с 1 июня Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях (на территориях остальных субъектов РФ — с 1 октября 2019 года) допускается оформление ДТП без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий участников ДТП. В таком случае суть разногласий должна быть отражена в заполняемом участниками ДТП бланке извещения.

30 июня истекает срок, в течение которого допускалось использование страховщиками старых бланков полисов ОСАГО.

Связь

Услуги мобильной связи с 1 июня предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых (фамилия, имя, отчество, дата рождения и другие данные документа, удостоверяющего личность) предоставлены оператору связи. За незаконную продажу сим-карт предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб.

Оператор связи обязан будет прекратить оказание услуг при получении запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или предписания Роскомнадзора

Безопасность

С 1 июня по 17 июля 2018 года вводится запрет на въезд автобусов в города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Исключение составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, автобусы, въезд которым открыл территориальный орган МВД

Реклама

С 3 июня вводится запрет на размещение рекламы на коммунальных счетах. Запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Пассажирские перевозки

С 4 июня ступает в силу закон о «черных списках» авиадебоширов. Людям, внесенным в реестр, не будут продавать билеты на самолет. Запрет будет налагаться за невыполнение пассажиром на борту законных распоряжений командира судна, хулиганство на воздушном транспорте, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Исключение пассажира из реестра будет осуществляеться по истечении 1 года с даты вступления в силу административного постановления либо приговора суда.

Космос

6 июня вступает в силу закон о создании федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Нововведение касается всех первичных данных, получаемых с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического аппарата, доставляемые на Землю из космоса.

Страхование

С 8 июня в России вводится механизм санации страховых компаний, по аналогии с действующим механизмом санации банков. Осуществлять процесс будет Банк России «в целях предотвращения угрозы стабильности финансового (страхового) рынка и наступления негативных социально-экономических последствий».

Кредиты

С 30 июня вводится механизм удаленной биометрической идентификации клиента кредитной организации. После проведения идентификации при личном присутствии гражданина с его согласия информация о нем будет заноситься в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему.