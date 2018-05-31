Красноярцам удалось оставить проспект Мира без оградок

Пешеходные ограждения на пр. Мира в Красноярске решено не устанавливать. Об этом сообщил первый вице-мэр Владислав Логинов.

Власти города достигли договоренности с ГИБДД по этому вопросу.

Известно, что центральную улицу в этом году будут ремонтировать заново. Заборы вдоль улицы на этот раз устанавливать не будут.

Изначально предусматривался монтаж пешеходных ограждений на протяжении 3 км. Однако красноярцы возмущались и протестовали против установки оградок на проспекте Мира. Огромное количество заборов в Красноярске раскритиковал и известный блогер Варламов, посетивший Красноярск. В результате удалось одну улицу в центре города удалось оставить без ограждения проезжей части.