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Внедорожный тест-драйв SKODA KODIAQ!
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Внедорожный тест-драйв SKODA KODIAQ! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
10 июня 2018 года официальные дилеры ŠKODA Вентус и Атлант-М Тушино при поддержке СПАО «Ингосстрах» приглашают Вас на презентацию первого семейного кроссовера ŠKODA KODIAQ, которая состоится на внедорожной трассе мотокросс клуба RRG.
Внедорожник ŠKODA KODIAQ создал новые стандарты качества, комфорта и безопасности. Обладатель более 28 международных наград и титулов. Обладатель 5 звезд теста безопасности EURO NCAP. Автомобиль, воплотивший в себе более 30 «умных решений» в стиле Simply Clever и 24 электронных помощника водителя.
В программе мероприятия увлекательные конкурсы, мастер-класс по росписи футболок и бейсболок вместе с мастерской «ИЮЛЬ». Также Вы сможете принять участие не только в реальном, но и в виртуальном тест-драйве ŠKODA KODIAQ, почувствовать себя настоящим художником, пройдя занимательный мастер-класс по рисованию, а специально для прекрасных дам, мы предоставляем возможность стать еще очаровательнее, посетив нашу бьюти-зону, где стилист Елена Панаит преобразит Вас, заплетя оригинальные косички. Без внимания не останутся и наши самые юные гости: профессиональные аниматоры совместно с кафе «АндерCон» превратят каждое мгновение этого дня в незабываемый праздник. И конечно же, Вас ждет множество подарков и угощений от нас и партнеров мероприятия!
А перед самым стартом, Espresso Club взбодрит вас чашечкой ароматного кофе от Caffitaly.
Для участия в тест-драйве заполните форму на сайте.
Ждем Вас 10 июня с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, ул. Крылатская, 8, внедорожная трасса мотокросс клуба RRG.
Откройте для себя ŠKODA KODIAQ. Оцените все преимущества этого автомобиля.
Партнеры мероприятия:
Официальный страховой партнер — СПАО «Ингосстрах»
Инфопартнеры мероприятия:
Ежедневные интернет-газеты www.utro.ru и www.dni.ru
Журнал Life. Искусство жить
Партнеры:
Дистрибьютор Caffitaly в России Espresso club
Эксклюзивная натуральная косметика Горного Алтая от оздоровительного центра Улутай
Детская натуральная косметика GreenLab Little
Студия наращивания ресниц РесницаМания.рф  Салон красоты Faceology
Сеть салонов маникюра и педикюра Пальчики
Крупнейшее издательство настольных игр в России — Hobby World
Фотостудия полного цикла Mixfoto
Сеть семейных кафе «АндерСон»
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 266-79-45  Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru
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