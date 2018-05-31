Внедорожный тест-драйв SKODA KODIAQ!

10 июня 2018 года официальные дилеры ŠKODA Вентус и Атлант-М Тушино при поддержке СПАО «Ингосстрах» приглашают Вас на презентацию первого семейного кроссовера ŠKODA KODIAQ, которая состоится на внедорожной трассе мотокросс клуба RRG.

Внедорожник ŠKODA KODIAQ создал новые стандарты качества, комфорта и безопасности. Обладатель более 28 международных наград и титулов. Обладатель 5 звезд теста безопасности EURO NCAP. Автомобиль, воплотивший в себе более 30 «умных решений» в стиле Simply Clever и 24 электронных помощника водителя.

В программе мероприятия увлекательные конкурсы, мастер-класс по росписи футболок и бейсболок вместе с мастерской «ИЮЛЬ». Также Вы сможете принять участие не только в реальном, но и в виртуальном тест-драйве ŠKODA KODIAQ, почувствовать себя настоящим художником, пройдя занимательный мастер-класс по рисованию, а специально для прекрасных дам, мы предоставляем возможность стать еще очаровательнее, посетив нашу бьюти-зону, где стилист Елена Панаит преобразит Вас, заплетя оригинальные косички. Без внимания не останутся и наши самые юные гости: профессиональные аниматоры совместно с кафе «АндерCон» превратят каждое мгновение этого дня в незабываемый праздник. И конечно же, Вас ждет множество подарков и угощений от нас и партнеров мероприятия!

А перед самым стартом, Espresso Club взбодрит вас чашечкой ароматного кофе от Caffitaly.

Для участия в тест-драйве заполните форму на сайте.

Ждем Вас 10 июня с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, ул. Крылатская, 8, внедорожная трасса мотокросс клуба RRG.

Откройте для себя ŠKODA KODIAQ. Оцените все преимущества этого автомобиля.

Партнеры мероприятия:

Официальный страховой партнер — СПАО «Ингосстрах»

Инфопартнеры мероприятия:

Журнал Life. Искусство жить

Партнеры:

Дистрибьютор Caffitaly в России Espresso club

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ВЕНТУС

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