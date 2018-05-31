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В субботу на сутки закроют Северодвинский мост
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В субботу на сутки закроют Северодвинский мост 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Утром в субботу, 2 июня на сутки закроют для проезда Северодвинский мост, соединяющий основную часть города с Левым берегом.
— Движение 2 июня будет перекрыто только для автотранспорта, пешеходы смогут свободно перемещаться, — пояснил директор МУП «Архкомхоз» Александр Кузнецов.
По информации МУП «Архкомхоз», движение по мосту прекратится с 6 утра 2 июня до 6 утра 3 июня. В это время специалисты подрядной организации будут проводить ремонт подъёмной части мостового сооружения.
Перекрытие движения согласовано с ГИБДД.
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