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Глеб Никитин: «В ближайшее время планируется создание Единого диспетчерского центра машин скорой помощи»
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Глеб Никитин: «В ближайшее время планируется создание Единого диспетчерского центра машин скорой помощи» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра ВоложанинаГлеб Никитин: «В ближайшее время планируется создание Единого диспетчерского центра машин скорой помощи»«В рамках развития неотложной помощи в 2017 году за счет средств федерального бюджета поставлено 37 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, представляя отчет о работе правительства региона за 2017 год депутатам Законодательного собрания 31 мая.
По словам Глеба Никитина, «в 2017 году все машины скорой медицинской помощи, а их более 400, оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. В ближайшее время планируется создание Единого диспетчерского центра машин скорой помощи посредством интеграции служб ГЛОНАСС, „112“ и „103“.
»Кроме того, в целях повышения доступности качественной медицинской помощи в 2018 году выделены средства на приобретение передвижных медицинских комплексов и модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения до 2000 человек», — подчеркнул глава Нижегородской области.
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