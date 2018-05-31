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В ЮЗАО набирают предкадетский и кадетские классы
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В ЮЗАО набирают предкадетский и кадетские классы 

Вестник Бутова 35 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Эти классы будут обучаться в школе №1534, расположенной на юго-западе Москвы. Именно здесь ждут школьников-кандидатов на учёбу в 6-м (предкадетском), а также в 7-м и 8-м кадетских классах.
Для реализации в своих стенах программы кадетского образования школа №1534 заключила соглашения о сотрудничестве с Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации, Советом ветеранов службы внешней разведки и с Военным комиссариатом Москвы.
Уточним, что 7-й кадетский класс этой школы является профильным. Его программа включает углублённое изучение истории России и иностранных языков.
Здесь также реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Кадеты», включающая рукопашный бой, военную и оперативную подготовку, историю разведки, специальную и физическую подготовку.
Внеурочная деятельность кадетского класса включает экспедиции по местам боевой славы, военно-спортивный лагерь и летние полевые сборы.
Дорогие ребята!
Если всё это вам интересно, а трудности вас не пугают, добро пожаловать в кадетский класс!
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