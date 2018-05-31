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Москвич с аутизмом пошумел на улице, попал в полицию и оказался в психбольнице
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Москвич с аутизмом пошумел на улице, попал в полицию и оказался в психбольнице 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Московские полицейские задержали шумного молодого человека, два часа держали в отделении и вызвали врачей, которые отвезли его в психиатрическую больницу, сообщается на сайте столичного управления МВД. Позднее выяснилось, что у него аутизм.
По данным полиции, в воскресенье, 27 мая, двое очевидцев пожаловались в правоохранительные органы на громкие крики и неадекватное поведение велосипедиста. Приехавший наряд полиции сделал замечание мужчине, который «беспричинно бегал и кричал». В ответ он бросил в них велосипед, его задержали и отвезли в отделение.
«При попытке доставления мужчина оказал активное сопротивление и противодействие полицейским, в связи с чем к нему были применены спецсредства — наручники», — говорится в сообщении.
В ОВД молодой человек продолжал кричать и буянить, приехавшая мать не смогла его успокоить, и оперативники вызвали бригаду скорой помощи. Медики отвезли его психиатрическую больницу №4 имени Ганнушкина.
Позднее его мать Татьяна Иванова написала в Facebook, что ее сын Павел Васильев — инвалид с детства и аутист, а в отделении полиции к нему применялось насилие. «Сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение. На мои просьбы и объяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции. Было ощущение, что все происходит не в правовом цивилизованном государстве, а в диком африканском племени, где понятия не имеют о гуманности и человечности и о законах», — отметила женщина.
Когда вызвали медиков, она обрадовалась, потому что была уверена, что молодого человека успокоят и отпустят. После их приезда, по ее словам, «происходящее стало похоже на дурной сон». Задержанного отвели в кабинет, откуда стали доноситься его крики, а мать вывели на улицу. Потом мужчину увезли в психбольницу, откуда отпустили на следующий день.
«До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно в качестве успокоительного», — добавила Иванова.
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