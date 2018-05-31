Режим работы светофоров в районе сменился по просьбе жителей

Сотрудники Центра организации дорожного движения прислушались к пожеланиям жителей района и отрегулировали работу светофоров в пользу комфорта пешеходов. Об этом стало известно 30 мая.

В частности, время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократили на перекрестках рядом с площадями Трубная и Светенские ворота, Страстным бульваром и на переходе между Неглинной улицей и Рахмановским переулком.

— Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках. На одних мы снизили время ожидания зеленого сигнала, от пяти до 97 секунд, на других увеличили длительность зеленого сигнала, от двух до пяти секунд. Когда горит зеленый, на этих перекрестках сможет пройти больше пешеходов, чем раньше, — рассказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков

Он подчеркнул, что изменения не повлияли на загруженность улиц.