Сотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием граждан в деревне Беласовка 

фото pixabay.comСотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием граждан в деревне Беласовка1 июня в 9.00 сотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием с использованием мобильного рабочего места в городском округе Семеновском, деревне Беласовка.
Как сообщили в региональном гостехнадзоре, задачей выездного приема является проведение технического осмотра тракторов и прицепов, принадлежащих ООО «АкваКом» и физическим лицам, которые проживают на территории отдела. Кроме того, водителям заменят удостоверения тракториста-машиниста, а также напомнят об обязательных требованиях законодательства по обеспечению безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники в Нижегородской области. По данным инспекции, на территории Беласовского территориального отдела администрации городского округа Семеновский зарегистрированы организации: ООО «Беласовское», ООО «АкваКом», ГБУ ОЦСПСД «Юный Нижегородец», Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» (Спецбаза 70) и 30 единиц самоходных машин и прицепов к ним.