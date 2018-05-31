Сотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием граждан в деревне Беласовка

фото pixabay.comСотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием граждан в деревне Беласовка1 июня в 9.00 сотрудники инспекции гостехнадзора Нижегородской области проведут выездной прием с использованием мобильного рабочего места в городском округе Семеновском, деревне Беласовка.