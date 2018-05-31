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Мангал из барабана старой стиральной машины
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Мангал из барабана старой стиральной машины 

7dach.ru 31 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Творить своими руками — это хобби, которое несомненно сопровождается положительными эмоциями. Поднимает настроение.
Мангал из барабана стиральной машины
Этот барабан от старой стиралки долго пролежал в сарае, и муж неоднократно пытался его выбросить или сдать в цветмет — все-таки нержавейка. Но пришел час, и руки дошли.
Конечно — это моя идея и моя просьба сделать переносной мангальчик.
Будет мангал
Муж обрезал верхнюю часть барабана по размеру решетки для гриля.
Работа болгаркой
Убрал все пластиковые детали.
Убрал пластик
Зачистил острые края напильником.
Работа напильником
Конструкция готова!
Мангал готов
Скажу честно — эта поделка сделала меня счастливой. Теперь у нас будет небольшой, легкий, переносной мангал. Его можно положить в багажник машины и поехать в лес, или к реке. Мечтаю в ближайшее время его опробовать. Надеюсь, будет классно!
Помогли в работе инструменты, приобретенные в гипермаркете OBI.
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