Land Rover Discovery Sport Landmark Edition: чёрное с белым нынче в моде

Новый Discovery Sport является однозначным успехом для Land Rover . Поэтому, чтобы отпраздновать это, компания выпустила специальное издание Landmark. О нём и поговорим.

Специальная версия — это всегда нечто отличительное, нестандартное. Land Rover Discovery Sport Landmark, на самом деле, не так просто опознать на фоне «просто Disco Sport». Авто разве что только отличается более спортивным передним бампером и уникальными 19-дюймовыми колёсами «Mantis» в глянцевом тёмно-сером исполнении. Кузов можно заказать в одном из трёх доступных цветов: Narvik Black, Corris Grey или Yulong White. В салоне всё в тёмных тонах, везде кожа. Всё по-британски строго, в чём-то даже аристократично. Не обошлось без вставок алюминиевых. Это спортивно, модно. Резюмируя: интерьер понравится 99,9%.

К моторам. Здесь особо, правда, говорить не о чем. Покупатели могут выбирать среди двух 2,0-литровых двигателей-"четвёрок" с турбонаддувом. Оба они относятся к хорошо знакомому семейству Ingenium. Дизель имеет мощностную отдачу в 180 лошадиных сил, а бензиновый агрегат — в 240 л.с. Палитра движков не впечатляет, но когда оба отлично себя зарекомендовали, желать чего-то дополнительного и не приходится. Про доступные варианты трансмиссий не сообщили. Вероятно, оставят всё то, что и обычному Discovery Sport положено.

Немного цифр и статистики. Только в прошлом году Land Rover продал в общей сумме 126 078 экземпляров Discovery Sport. Это поистине невиданный успех какой-либо модели за все долгие 70 лет существования британской компании, которым можно и нужно гордиться. Они и гордятся. Даже культовому Defender такие показатели успешности не снились. Важно: более 350 000 (только вдумайтесь!) единиц Discovery Sport во всём мире реализовано с момента его появления на рынке — случилось это в 2014 году.

«Discovery Sport нравится клиентам, потому что он демонстрирует широту возможностей Land Rover, предлагая непревзойдённые качества вездехода, универсальность, вместимость до семи человек и превосходный интерьер», — сказал большой босс — директор по маркетингу Land Rover Финбар Макфолл.

Introducing the #DiscoverySport Landmark Edition, celebrating the fastest selling #LandRover with a distinctive front bumper design and unique Carpathian Grey contrast roof. Find out more: https://t.co/Dk6jWMNARl pic.twitter.com/2Nxp6pcRNd

— Land Rover (@LandRover) 30 мая 2018 г.

NEWS: Land Rover celebrates record breaking Discovery Sport with 'Landmark' Special Edition as single-year sales exceed more than any Land Rover has in its 70 year history. Read more: https://t.co/UtiQNsahJe #LandRover #DiscoverySport pic.twitter.com/Ld5Bs0LI5F

— Land Rover UK PR (@LandRoverUKPR) 30 мая 2018 г.

Оформить заказ в Великобритании реально уже хоть сейчас. Были бы деньги. Между прочим, цены начинаются от £ 40 400. Про доступность машины за пределами Соединённого Королевства ничего не знаем. Смеем предположить, что только туманным Альбионом дело и ограничится. Впрочем, всякое может быть.

Считаем, что автомобиль провезут ещё по целому ряду крупных автомобильных выставок в текущем году. Должны же его увидеть живьём все желающие!

Вам такой внедорожник нравится? Или слишком мало отличительных черт для спецверсии? Не стесняемся, пишем в комментариях!