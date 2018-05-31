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Как за 20 секунд угоняют «Мерседесы» (видео и описание)
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Как за 20 секунд угоняют «Мерседесы» (видео и описание) 

Популярная механика 21 минуту назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Вот как описывает схему такого угона «Авторевю». Для операции злоумышленнику нужен радиоудлинитель, который состоит из «считывателя» и «эмулятора». Эти блоки устанавливают между собой высокоскоростной канал передачи данных, позволяющий ретранслировать запросы автомобиля и удаленно принимать ответы ключа-метки.
Как это работает на практике. Один злоумышленник включает «эмулятор» и становится возле водительской двери — в момент, когда сообщник со «считывателем» окажется неподалёку от владельца машины (или как на видео — поблизости от места, где хранятся ключи), угонщик должен будет нажать кнопку на дверной ручке.
Автомобиль выдает поисковый запрос, «эмулятор» принимает его, демодулирует, усиливает — и тут же передает по радиомосту сообщника. Его аппаратура производит обратные действия — и «опрашивает» ключ. Схватив ответную посылку, «удлинитель» отправляет ее обратно — и через «эмулятор» ретранслирует машине. Дверь открыта.
Перед запуском двигателя система доступа еще раз запросит ключ, и ситуация повторится. Важно отметить, что информация между блоками передаётся без цифровой обработки сигналов, методом прямого переноса спектра, — соответственно, ответ от электронного ключа поступает «в режиме реального времени».
Эта схема известна довольно давно. И число угонов, когда злоумышленники пользуются радиоудлинителями, только растёт… Кстати, своеобразной страховкой может стать установка GPS-маячка (он будет передавать координаты авто). И в «Мерседесе» на видео такой был! Вот только угонщики его быстро нашли и уничтожили.
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