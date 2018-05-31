Как за 20 секунд угоняют «Мерседесы» (видео и описание)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Вот как описывает схему такого угона «Авторевю» . Для операции злоумышленнику нужен радиоудлинитель, который состоит из «считывателя» и «эмулятора». Эти блоки устанавливают между собой высокоскоростной канал передачи данных, позволяющий ретранслировать запросы автомобиля и удаленно принимать ответы ключа-метки.

Как это работает на практике. Один злоумышленник включает «эмулятор» и становится возле водительской двери — в момент, когда сообщник со «считывателем» окажется неподалёку от владельца машины (или как на видео — поблизости от места, где хранятся ключи), угонщик должен будет нажать кнопку на дверной ручке.

Автомобиль выдает поисковый запрос, «эмулятор» принимает его, демодулирует, усиливает — и тут же передает по радиомосту сообщника. Его аппаратура производит обратные действия — и «опрашивает» ключ. Схватив ответную посылку, «удлинитель» отправляет ее обратно — и через «эмулятор» ретранслирует машине. Дверь открыта.

Перед запуском двигателя система доступа еще раз запросит ключ, и ситуация повторится. Важно отметить, что информация между блоками передаётся без цифровой обработки сигналов, методом прямого переноса спектра, — соответственно, ответ от электронного ключа поступает «в режиме реального времени».