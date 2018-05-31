За ускоренный заезд на мост костромские таксисты берут дополнительные деньги

Стало известно, как работники такси удовлетворяют желания костромичей поскорее переехать через мост, сообщает корреспондент K1NEWS.RU. По словам водителя одной из костромских служб такси, шоферы сознательно идут на нарушение ПДД за установленную таксу в 50-100 рублей.

Вместо того, чтобы подъезжать к мосту через Волгу со стороны ул. Ивана Сусанина, водители едут по ул. Нижняя Дебря и поворачивают на ул. Советскую, делая крюк по центру. Это помогает сэкономить значительное количество времени — обычно на стояние в пробке на подъездах к переправе уходит не мене 1 часа.

Обычно этой услугой пользуются те, для кого поговорка «время-деньги» имеет вполне определенное значение:

Сначала едем по Дебре, потом на Советскую поворачиваем, делаем круг по центру. А так, если выезжать по Сусанина, это 1,5 часа, не меньше. Мы идем на это, если клиент просить нарушить правила. А там каждый доплачивает сколько может к сумме заказа — обычно это 50, 100 рублей. Главное, заранее предупреждать об этом диспетчера, чтобы она прислала лицензионную машину, — пояснил шофер.