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Депутат признался в нищете после взлета цен на бензин
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Депутат признался в нищете после взлета цен на бензин 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Депутат Заксобрания Камчатского края от «Справедливой России» Михаил Пучковский заявил, что из-за высоких цен на бензин был вынужден пересесть с автомобиля на коня, и потребовал организовать ему место для привязи животного у здания камчатского правительства. Об этом сообщает местный портал Kam24.ru.
Пучковский пояснил, что у него как у депутата есть обязанность присутствовать на сессиях в правительстве. «Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», — сказал он.
Депутат отметил, что живет исключительно на собственную пенсию, и в связи с ростом цен на бензин не в состоянии и дальше ездить на личном автомобиле. По его словам, покупать билеты на автобус ему также не по карману. Пучковский попросил организовать место для привязи животного к концу июня — на это время намечена очередная сессия.
«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде неприхотлив», — сказал он.
Пучковский не получает зарплату за свою работу в Заксобрании. Согласно его декларации о доходах, заработок парламентария за 2017 год составил 276 тысяч рублей. Депутат проживает в частном доме возле Петропавловска-Камчатского и имеет в хозяйстве несколько лошадей.
В России за неделю с 21 по 27 мая цены на бензин выросли почти на рубль. В Госдуме попросили Федеральную антимонопольную службу проверить резкий рост цен.
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