Депутат признался в нищете после взлета цен на бензин

Депутат Заксобрания Камчатского края от «Справедливой России» Михаил Пучковский заявил, что из-за высоких цен на бензин был вынужден пересесть с автомобиля на коня, и потребовал организовать ему место для привязи животного у здания камчатского правительства. Об этом сообщает местный портал Kam24.ru.

Пучковский пояснил, что у него как у депутата есть обязанность присутствовать на сессиях в правительстве. «Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», — сказал он.

Депутат отметил, что живет исключительно на собственную пенсию, и в связи с ростом цен на бензин не в состоянии и дальше ездить на личном автомобиле. По его словам, покупать билеты на автобус ему также не по карману. Пучковский попросил организовать место для привязи животного к концу июня — на это время намечена очередная сессия.

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде неприхотлив», — сказал он.

Пучковский не получает зарплату за свою работу в Заксобрании. Согласно его декларации о доходах, заработок парламентария за 2017 год составил 276 тысяч рублей. Депутат проживает в частном доме возле Петропавловска-Камчатского и имеет в хозяйстве несколько лошадей.