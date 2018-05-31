Камчатский депутат из-за роста цен на бензин потребовал место для привязи коня у здания правительства 

Парламентарий от «Справедливой России» Михаил Пучковский заявил, что он, как любой обычный пенсионер, не может ездить на заседания на собственном автомобиле — из-за высокой стоимости топлива. Билеты на автобус тоже дороги. Поэтому народный избранник планирует приезжать верхом. Депутат подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД. По словам Пучковского, наиболее удобный способ передвижения для него сейчас — мерин Ракета, которого не надо заправлять бензином, да и в еде он неприхотлив.