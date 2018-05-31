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На стадионе университета в Новосибирске скончался участник соревнований
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На стадионе университета в Новосибирске скончался участник соревнований 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Утром в четверг, как сообщают очевидцы, человеку во время соревнований, проходящих на стадионе Новосибирского государственного университета, стало плохо с сердцем. «Рассказывают, что он сошел с беговой дорожки, пожаловался на боль в груди и потерял сознание», — сообщил «ФедералПресс» очевидец. С его слов, человеку была оказана первая помощь, позже была вызвана бригада скорой помощи, которой удалось на некоторое время восстановить сердцебиение, но позже мужчина скончался. Для засвидетельствования смерти, как рассказал очевидец, была вызвана полиция.
В пресс-службе НГУ не смогли подтвердить или опровергнуть факт случившегося. В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области подтвердили смерть человека, но, вопреки первой информации о том, что погибший был студентом, который выполнял норматив ГТО, в полиции заявили, что умерший человек — 1970 года рождения и он принимал участие в соревнованиях, не имевших отношение, ни к комплексу ГТО, ни к НГУ.
«ФедералПресс» будет следить за развитием темы.
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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