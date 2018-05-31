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Какие перемены ждут автомобилистов в этом году
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Какие перемены ждут автомобилистов в этом году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На 2018 год в стране запланировано довольно много различных изменений и переформатирований. Не осталась в стороне и автомобильная тема. Остановимся на некоторых основных моментах.
Так с 01.06.2018 года автолюбителей из регионов РФ ждет приятный сюрприз. По т.н. европротоколу можно будет получить выплату до 100000 рублей. Причем теперь стороны могут даже не дойти до согласия. Достаточно будет предоставить материалы, подтверждающие слова несогласного участника ДТП.
С первого июня инвалидам третьей группы будет разрешено устанавливать на ТС знак «инвалид». Изменения коснутся и возможности инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена».
Теперь не нужно клеить знак «Шипы», если колеса машины оснащены шипами.
Из неприятного пожалуй стоит отметить повышение стоимости ОСАГО. Было решено раздвинуть рамки на 20% вверх и вниз: от 2746 рублей до 4942 рублей.
С первого июля новые автомобили будут получать только электронные ПТС. Оформление возложат на себя производители и автодилеры.
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