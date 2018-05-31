Ещё
В Москве задержали инвалида из-за жалоб граждан на шумное поведение
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве задержали инвалида из-за жалоб граждан на шумное поведение 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Двадцатидвухлетний москвич, который, по словам матери, имеет инвалидность из-за аутизма, был задержан за шумное и неадекватное поведение на улице, в процессе общения с правоохранителями молодой человек бросил в них велосипед, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Москве.
На своей странице в социальной сети Facebook москвичка разместила пост, где рассказала, что в воскресенье 27 мая ее сын (инвалид детства — аутист) был задержан сотрудниками полиции на улице во время его прогулки на велосипеде. Причиной задержания молодого человека, по словам женщины, стали его громкие крики. Жительница Москвы добавила, что ее сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину, привезли в отделение и держали там около трех часов в наручниках за решеткой. По словам москвички, в психиатрической больнице, куда доставили молодого человека после, в госпитализации было отказано —его отпустили на следующий день.
"В дежурную часть ОМВД России по району Метрогородок Москвы поступило сообщение от женщины о том, что гражданин на улице ведет себя неадекватно и кричит. Через несколько минут в полицию поступило повторное обращение от другого человека по этому же факту. На место происшествия был направлен наряд полиции, который по прибытию обнаружил молодого человека, который беспричинно бегал и кричал", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.
В полиции добавляют, что на замечания полицейских 22-летний москвич не реагировал, в ответ бросил в сотрудников свой велосипед. Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции.
"При попытке доставления мужчина оказал активное сопротивление и противодействие полицейским, в связи с чем на основании требований Федерального закона «О полиции» к нему были применены спецсредства — наручники", — подчеркнули в пресс-службе столичного управления.
В полиции добавляют, что в дежурной части территориального отдела задержанный продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел также прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, но ей это не удалось. Примерно через два часа после обращений прохожих в полицию задержанный молодой человек был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу № 4 им. П. Б. Ганнушкина.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, молодой человек был госпитализирован и пролежал в клинике до вечера 29 мая, у него был приступ острой формы психоза.
РИА Новости: последние новости
В Подмосковье отремонтируют 57% подъездных дорог к дачам в 2018-2019 годах Суд изъял автомобили у экс-подрядчика сцены МДТ В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди78
Бензин округляет глаза2
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин17
Дизельный скандал: следующий — Daimler
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение