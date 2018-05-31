В Москве задержали инвалида из-за жалоб граждан на шумное поведение

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости . Двадцатидвухлетний москвич, который, по словам матери, имеет инвалидность из-за аутизма, был задержан за шумное и неадекватное поведение на улице, в процессе общения с правоохранителями молодой человек бросил в них велосипед, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На своей странице в социальной сети Facebook москвичка разместила пост, где рассказала, что в воскресенье 27 мая ее сын (инвалид детства — аутист) был задержан сотрудниками полиции на улице во время его прогулки на велосипеде. Причиной задержания молодого человека, по словам женщины, стали его громкие крики. Жительница Москвы добавила, что ее сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину, привезли в отделение и держали там около трех часов в наручниках за решеткой. По словам москвички, в психиатрической больнице, куда доставили молодого человека после, в госпитализации было отказано —его отпустили на следующий день.

"В дежурную часть ОМВД России по району Метрогородок Москвы поступило сообщение от женщины о том, что гражданин на улице ведет себя неадекватно и кричит. Через несколько минут в полицию поступило повторное обращение от другого человека по этому же факту. На место происшествия был направлен наряд полиции, который по прибытию обнаружил молодого человека, который беспричинно бегал и кричал", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

В полиции добавляют, что на замечания полицейских 22-летний москвич не реагировал, в ответ бросил в сотрудников свой велосипед. Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции.

"При попытке доставления мужчина оказал активное сопротивление и противодействие полицейским, в связи с чем на основании требований Федерального закона «О полиции» к нему были применены спецсредства — наручники", — подчеркнули в пресс-службе столичного управления.

В полиции добавляют, что в дежурной части территориального отдела задержанный продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел также прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, но ей это не удалось. Примерно через два часа после обращений прохожих в полицию задержанный молодой человек был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу № 4 им. П. Б. Ганнушкина.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, молодой человек был госпитализирован и пролежал в клинике до вечера 29 мая, у него был приступ острой формы психоза.