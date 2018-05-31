Подросток в Калининграде сломал позвоночник, катаясь на неисправных качелях 

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. В Калининграде госпитализировали тринадцатилетнего подростка, сломавшего позвоночник из-за оборвавшейся цепи на качелях на Верхнем озере. Следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.
"30 мая… в районе Верхнего озера Калининграда в результате обрыва цепи качели пострадал ребенок. По предварительным данным, 13-летний мальчик с компрессионным переломом позвоночника госпитализирован в Детскую областную больницу", — сказала она.
По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение, добавила представительница СК РФ.
По информации администрации Калининграда, специалисты комитета городского хозяйства обследовали качели, на которых травмировался ребенок. Как пояснил начальник городского управления благоустройства и экологии Юрий Егоров, сейчас все элементы демонтированы и обследуются.