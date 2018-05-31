Подросток в Калининграде сломал позвоночник, катаясь на неисправных качелях

"30 мая… в районе Верхнего озера Калининграда в результате обрыва цепи качели пострадал ребенок. По предварительным данным, 13-летний мальчик с компрессионным переломом позвоночника госпитализирован в Детскую областную больницу", — сказала она.

По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение, добавила представительница СК РФ.