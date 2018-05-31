Ещё
Подросток в Калининграде сломал позвоночник, катаясь на неисправных качелях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подросток в Калининграде сломал позвоночник, катаясь на неисправных качелях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. В Калининграде госпитализировали тринадцатилетнего подростка, сломавшего позвоночник из-за оборвавшейся цепи на качелях на Верхнем озере. Следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.
"30 мая… в районе Верхнего озера Калининграда в результате обрыва цепи качели пострадал ребенок. По предварительным данным, 13-летний мальчик с компрессионным переломом позвоночника госпитализирован в Детскую областную больницу", — сказала она.
По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение, добавила представительница СК РФ.
По информации администрации Калининграда, специалисты комитета городского хозяйства обследовали качели, на которых травмировался ребенок. Как пояснил начальник городского управления благоустройства и экологии Юрий Егоров, сейчас все элементы демонтированы и обследуются.
ТАСС: последние новости
Полицейские объяснили применение спецсредств к аутисту в Москве его агрессивным поведением В запуск производства грузовиков Isuzu в Ульяновске вложат более 6 млрд рублей "Автодор" планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди79
Бензин округляет глаза2
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин17
Дизельный скандал: следующий — Daimler
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение