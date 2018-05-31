«Хороший актер Гафт, но пьяница!»: водитель заявил об алкоголизме звезды

Самый известный живописец России Никас Сафронов дружен со многими звездами. И знает о них вещи, часто скрытые от посторонних глаз.

"Про известных людей чего только не говорят! — вздыхает Сафронов. — Однажды я ехал в такси и водитель мне сказал: «Хороший актер Гафт , но пьяница! Я видел, как он вышел из ресторана и еле стоял на ногах!» А я много лет дружу с Валентином Гафтом и могу сказать, что никогда не видел его подшофе. А этот таксист краем глаза заметил, как Валя пошатнулся рядом с рестораном — и сразу записал великого актера в алкоголики. Ну как так можно?"

По словам Никаса, удел звезд — не только быть героями светских сплетен, но и притягивать к себе мошенников всех мастей. «Два жулика недавно уговорили меня купить недвижимость в Турции. Я вложил в нее миллион долларов, в результате оказалось, что на этот участок даже нет документов — поэтому непонятно, что вообще я купил за такие деньги. И я ничего не проверял перед сделкой — просто положился на человека, который втерся ко мне в доверие» — со слезами на глазах рассказал Никас, который привык доверять людям.