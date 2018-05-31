Ещё
«Хороший актер Гафт, но пьяница!»: водитель заявил об алкоголизме звезды
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хороший актер Гафт, но пьяница!»: водитель заявил об алкоголизме звезды 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
Самый известный живописец России Никас Сафронов дружен со многими звездами. И знает о них вещи, часто скрытые от посторонних глаз.
"Про известных людей чего только не говорят! — вздыхает Сафронов. — Однажды я ехал в такси и водитель мне сказал: «Хороший актер Гафт, но пьяница! Я видел, как он вышел из ресторана и еле стоял на ногах!» А я много лет дружу с Валентином Гафтом и могу сказать, что никогда не видел его подшофе. А этот таксист краем глаза заметил, как Валя пошатнулся рядом с рестораном — и сразу записал великого актера в алкоголики. Ну как так можно?"
По словам Никаса, удел звезд — не только быть героями светских сплетен, но и притягивать к себе мошенников всех мастей. «Два жулика недавно уговорили меня купить недвижимость в Турции. Я вложил в нее миллион долларов, в результате оказалось, что на этот участок даже нет документов — поэтому непонятно, что вообще я купил за такие деньги. И я ничего не проверял перед сделкой — просто положился на человека, который втерся ко мне в доверие» — со слезами на глазах рассказал Никас, который привык доверять людям.
Напомним, что ранее художник заступился за Анастасию Волочкову, которую нагло оболгал ее бывший водитель Александр Скиртач — он заявил об интиме с балериной. «Я не верю, что Настя могла добиваться интимных отношений с этим человеком, -уверен Сафронов. — Волочкова, быть может, и не святая, но не думаю, что ей до такой степени не везет в личной жизни, чтобы она опустилась до собственного водителя. Считаю, что этот человек на имени Волочковой просто пытается заработать. Настя — звезда, прима-балерина, у нее высокий статус, известное имя».
Дни.ру: последние новости
Путин поставил на место американского журналиста "АвтоВАЗ" представил самый дешевый автомобиль ПДД в России существенно изменились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди46
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение