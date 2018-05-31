Репортеры спасли велосипедиста от гнева лосихи

Съемочная группа американского телеканала KTVA спасла велосипедиста от гнева прогуливавшейся вдоль шоссе лосихи с двумя отпрысками. Очевидец снял на видео момент атаки молодой мамы.

Инцидент произошел 21 мая в окрестностях Анкориджа на Аляске. Автор видео утверждает, что по пути домой он заметил на обочине дороге семью лосей, а потому сразу по прибытии сел на велосипед и отправился на место, дабы сделать несколько фотографий. Он остановился на взгорке и взялся снимать видео, когда обратил внимание на двигавшегося с противоположной стороны велосипедиста — стоило ему поравняться с лосихой, как та ринулась в атаку.

Удара не последовало, поскольку от испуга владелец двухколесного транспорта сам упал на землю и замер. Животное какое-то время постояло рядом, а затем вернулось к детям, но при этом не выпускало из виду велосипедиста. Стоило тому пошевелиться, как парнокопытное направлялось в его сторону.

На помощь мужчине пришли журналисты телеканала KTVA, снимавшие неподалеку репортаж, — на своей машине они встали между животным и человеком, дав последнему возможность подняться на ноги. Стоило машине чуть отъехать в сторону, как лосиха вновь ринулась на велосипедиста, однако вынуждена была отступить, так как автомобиль вовремя сдал назад.

Мужчина в результате инцидента не пострадал. Что же до молодой мамы и ее отпрысков, то рабочие демонтировали один из фрагментов забора, дабы выпустить их на волю.