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В Большом порту Петербурга танкер врезался в причал
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В Большом порту Петербурга танкер врезался в причал 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Танкер «Капитан Поникаровский» с грузом навалился на причал в Большом порту Петербурга, судно получило пробоину, сообщили в Росморречфлоте.
«В 00.47 31 мая от МСКЦ Санкт-Петербург получено донесение о том, что в 23.30 30 мая танкер «Капитан Поникаровский», направлявшийся от причала СВ-15 завода «Северная верфь» в порту Усть-Луга, совершил навал носовой частью на причал №34 Большого порта Санкт-Петербург», — передает РИА «Новости» сообщили в ведомстве.
По инфрмации Росморречфлота, в носовой части судна выше ватерлинии образовалась пробоина, люди в результате инцидента не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.
Напомним, в ноябре 2016 года в проливе Дарданеллы столкнулись два танкера, следовавших из российских портов, разлива нефти не произошло.
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